https://ria.ru/20250122/zaschita-1994906414.html

В МВД раскрыли принцип, который защитит от мошенников

В МВД раскрыли принцип, который защитит от мошенников - РИА Новости, 22.01.2025

В МВД раскрыли принцип, который защитит от мошенников

Для защиты от мошенничества стоит придерживаться принципа "никому не доверяй без проверки", сообщили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T04:17:00+03:00

2025-01-22T04:17:00+03:00

2025-01-22T11:12:00+03:00

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мошенничество

россия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Для защиты от мошенничества стоит придерживаться принципа "никому не доверяй без проверки", сообщили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно коммуникационных технологий МВД России."Для обеспечения безопасности можно использовать простой, но эффективный принцип: никому не доверяй без проверки. Эта концепция, известная как Zero Trust (нулевое доверие), возникла из необходимости защищаться в мире, где угрозы могут подстерегать буквально везде", — говорится в публикации.Отмечается, что сам принцип основывается на нескольких базовых примерах, которые помогут защититься от мошенников. Гражданам не стоит использовать простые пароли, во время беседы задавать как можно больше вопросов, не стесняться просить собеседника подтвердить свои слова, а также доверять своим сомнениям.Кроме того, не рекомендуется доверять вслепую сообщениям, которые представляются как "официальные", например, звонок от "банка" или сообщение от "друга" с просьбой перевести деньги.

https://ria.ru/20250117/moshenniki-1994257647.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество, россия