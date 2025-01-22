https://ria.ru/20250122/zapad-1994948286.html

Группировка "Запад" поразила ВСУ в районах Харьковской области и ДНР

Группировка "Запад" поразила ВСУ в районах Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 22.01.2025

Группировка "Запад" поразила ВСУ в районах Харьковской области и ДНР

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T12:16:00+03:00

2025-01-22T12:16:00+03:00

2025-01-22T12:33:00+03:00

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донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, харьковская область