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Группировка "Запад" поразила ВСУ в районах Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 22.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 22.01.2025 (обновлено: 12:33 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/zapad-1994948286.html
Группировка "Запад" поразила ВСУ в районах Харьковской области и ДНР
Группировка "Запад" поразила ВСУ в районах Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 22.01.2025
Группировка "Запад" поразила ВСУ в районах Харьковской области и ДНР
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:16:00+03:00
2025-01-22T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html
донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Группировка "Запад" поразила ВСУ в районах Харьковской области и ДНР

ВСУ потеряли более 460 военных и семь бронемашин в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ
Реактивная система залпового огня Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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