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Конгрессмен назвал проект, который первым отправят на подпись Трампу - РИА Новости, 22.01.2025
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19:55 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/zakonoprekt-1995038509.html
Конгрессмен назвал проект, который первым отправят на подпись Трампу
Конгрессмен назвал проект, который первым отправят на подпись Трампу - РИА Новости, 22.01.2025
Конгрессмен назвал проект, который первым отправят на подпись Трампу
Первым законопроектом, который новый состав конгресса отправит на подпись президенту США Дональду Трампу, будет норма об ужесточении мер против обвиняемых в... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T19:55:00+03:00
2025-01-22T19:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Первым законопроектом, который новый состав конгресса отправит на подпись президенту США Дональду Трампу, будет норма об ужесточении мер против обвиняемых в преступлениях мигрантов, сообщил лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ. "Сегодня мы отправим на стол президенту Трампу первый законопроект для подписания: "акт Лейкен Райли". Я думаю, это примечательно", - сказал Скализ журналистам. По его словам, предыдущий президент США "Джо Байден не подписал бы этот законопроект". Документ назван в связи с резонансным убийством 22-летней американки Райли, он требует держать под стражей мигрантов, арестованных за нетяжкие преступления. Осужденный за убийство девушки за несколько месяцев до совершения преступления был арестован по обвинению в краже из магазина, но отпущен на свободу на время разбирательства. Республиканцы использовали убийство в своих предвыборных программах в качестве примера разгула преступности среди нелегалов. Байден, в марте прошлого года выступая с речью "О положении союза", перепутал имя девушки, назвав ее Линкольном, на что позже пеняла тогдашнему президенту мать убитой. Позже Байден извинился, но не за оговорку, а за то, что назвал преступника "нелегалом", хотя, по его словам, стоило назвать его "лицом без документов". Американская юстиция, ссылаясь на презумпцию невиновности, использует меру пресечения в виде задержания под стражей, как правило, только в отношении обвиняемых в тяжких преступлениях - нападениях или убийствах, если есть свидетельство того, что фигуранты могут сбежать от следствия и суда.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, стив скализ
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Стив Скализ
Конгрессмен назвал проект, который первым отправят на подпись Трампу

Конгрессмен Скализ: 1-й проект на подпись Трампу будет о мерах против мигрантов

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Первым законопроектом, который новый состав конгресса отправит на подпись президенту США Дональду Трампу, будет норма об ужесточении мер против обвиняемых в преступлениях мигрантов, сообщил лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.
«
"Сегодня мы отправим на стол президенту Трампу первый законопроект для подписания: "акт Лейкен Райли". Я думаю, это примечательно", - сказал Скализ журналистам.
По его словам, предыдущий президент США "Джо Байден не подписал бы этот законопроект".
Документ назван в связи с резонансным убийством 22-летней американки Райли, он требует держать под стражей мигрантов, арестованных за нетяжкие преступления. Осужденный за убийство девушки за несколько месяцев до совершения преступления был арестован по обвинению в краже из магазина, но отпущен на свободу на время разбирательства. Республиканцы использовали убийство в своих предвыборных программах в качестве примера разгула преступности среди нелегалов. Байден, в марте прошлого года выступая с речью "О положении союза", перепутал имя девушки, назвав ее Линкольном, на что позже пеняла тогдашнему президенту мать убитой. Позже Байден извинился, но не за оговорку, а за то, что назвал преступника "нелегалом", хотя, по его словам, стоило назвать его "лицом без документов".
Американская юстиция, ссылаясь на презумпцию невиновности, использует меру пресечения в виде задержания под стражей, как правило, только в отношении обвиняемых в тяжких преступлениях - нападениях или убийствах, если есть свидетельство того, что фигуранты могут сбежать от следствия и суда.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампСтив Скализ
 
 
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