Захарова предложила Германии на деле доказать наличие свободы слова в ЕС
Захарова: доказательством свободы слова будет аккредитация журналистов из России
© МИД РФМария Захарова
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в Telegram-канале заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о настоящей свободе слова в Европе, предложила Германии аккредитовать российских журналистов взамен высланных ранее.
"Не может быть, чтобы такое озвучил председатель правительства Федеративной Республики Германия", - написала Захарова, отметив, что немецкое правительство под руководством Шольца при этом заблокировало счета телеканала RT и связанных с ним компаний в немецких банках, оказало давление на YouTube для удаления аккаунта RT DE, запретило вещание этого телеканала в Европе, лишило аккредитации корреспондента "Первого канала" Ивана Благого и оператора Дмитрия Волкова, а также ограничило работу Telegram и "организовало травлю активистов русскоязычной общины".
Она также обратила внимание на коррупцию, секс-скандалы, оказание влияния на "независимые" СМИ и постоянную ложь в медиапространстве самой Германии.
"Если кому-то и учить мир свободе слова, то уж точно не руководству Германии. Но, если все же, вдруг, неожиданно, случайно, в Берлине хоть кто-то отвечает за свои слова или хотя бы за несколько букв из своих слов, то докажите это на деле - аккредитуйте съемочную группу "Первого канала" взамен высланных корреспондентов. А то будет в итоге как с "Северным потоком". Через год после того, как газопроводы были взорваны по окрику из Вашингтона, Шольц, пребывая в своей странной реальности, обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу", - написала Захарова.
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