https://ria.ru/20250122/zaharova-1994898482.html

Захарова предложила Германии на деле доказать наличие свободы слова в ЕС

Захарова предложила Германии на деле доказать наличие свободы слова в ЕС - РИА Новости, 22.01.2025

Захарова предложила Германии на деле доказать наличие свободы слова в ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в Telegram-канале заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о настоящей свободе слова в Европе,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T00:31:00+03:00

2025-01-22T00:31:00+03:00

2025-01-22T00:31:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в Telegram-канале заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о настоящей свободе слова в Европе, предложила Германии аккредитовать российских журналистов взамен высланных ранее. Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал неприемлемой ту поддержку, которую Илон Маск оказывает "ультраправым" силам в Европе, при этом подчеркнув, что в Европе и Германии - свобода слова, и каждый может говорить, что он хочет, даже если он миллиардер. "Не может быть, чтобы такое озвучил председатель правительства Федеративной Республики Германия", - написала Захарова, отметив, что немецкое правительство под руководством Шольца при этом заблокировало счета телеканала RT и связанных с ним компаний в немецких банках, оказало давление на YouTube для удаления аккаунта RT DE, запретило вещание этого телеканала в Европе, лишило аккредитации корреспондента "Первого канала" Ивана Благого и оператора Дмитрия Волкова, а также ограничило работу Telegram и "организовало травлю активистов русскоязычной общины". Она также обратила внимание на коррупцию, секс-скандалы, оказание влияния на "независимые" СМИ и постоянную ложь в медиапространстве самой Германии. "Если кому-то и учить мир свободе слова, то уж точно не руководству Германии. Но, если все же, вдруг, неожиданно, случайно, в Берлине хоть кто-то отвечает за свои слова или хотя бы за несколько букв из своих слов, то докажите это на деле - аккредитуйте съемочную группу "Первого канала" взамен высланных корреспондентов. А то будет в итоге как с "Северным потоком". Через год после того, как газопроводы были взорваны по окрику из Вашингтона, Шольц, пребывая в своей странной реальности, обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу", - написала Захарова.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994722472.html

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Дарья Буймова

в мире, германия, европа, россия, мария захарова, олаф шольц, илон маск, youtube, telegram, северный поток, евросоюз