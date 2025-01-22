В городе Умань прогремели взрывы
В городе Умань после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Умань на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Умань, Черкасская область - снова взрывы", - говорится в сообщении ТСН.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях звучат сирены воздушной тревоги.
Ранее украинские СМИ за полчаса трижды сообщали о взрывах в Николаеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.