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В подполье рассказали о четырех взрывах в Николаеве
В подполье рассказали о четырех взрывах в Николаеве - РИА Новости, 22.01.2025
В подполье рассказали о четырех взрывах в Николаеве
В Николаеве прогремели четыре взрыва, возможны попадания в районе судостроительного завода и полигона ВСУ, заявил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T01:09:00+03:00
2025-01-22T01:09:00+03:00
2025-01-22T01:13:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Николаеве прогремели четыре взрыва, возможны попадания в районе судостроительного завода и полигона ВСУ, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Четыре взрыва, в разные части города. Вероятные попадания в направлении ЧСЗ (Черноморский судостроительный завод. — Прим. ред.) и в стороне полигона", — рассказал собеседник агентства.Ранее в ночь на среду украинские СМИ за полчаса трижды сообщали о взрывах в Николаеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В подполье рассказали о четырех взрывах в Николаеве
Лебедев: в Николаеве попадания возможны в районе судостроительного завода