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На шахте в Польше произошел взрыв - РИА Новости, 22.01.2025
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14:57 22.01.2025 (обновлено: 15:00 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/vzryv-1994985192.html
На шахте в Польше произошел взрыв
На шахте в Польше произошел взрыв - РИА Новости, 22.01.2025
На шахте в Польше произошел взрыв
Взрыв произошел на шахте Кнуров-Щигловице на юге Польши, сообщает в среду радиостанция RMF FM. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:57:00+03:00
2025-01-22T15:00:00+03:00
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польша
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ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. Взрыв произошел на шахте Кнуров-Щигловице на юге Польши, сообщает в среду радиостанция RMF FM. "По предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказано в сообщении. Вероятнее всего, сообщает радиостанция, произошло возгорание метана. Операция по эвакуации рабочих из района продолжается. На место происшествия была вызвана служба спасения.Согласно обновленным данным, в шахте в момент взрыва могли находиться 30 человек. Известно, что четверо пострадали, с тремя нет связи. "У нас нет информации о состоянии их здоровья, горноспасатели работают под землей, пытаясь вытащить этих людей на поверхность", - рассказал в интервью TVN24 представитель спасательной службы Марчин Подгурский."В шахте, вероятнее всего, произошло возгорание метана... В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации сотрудников с этой территории", - сообщили журналистам в Ястшембской угольной компании, которой принадлежит шахта.
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в мире, польша
В мире, Польша
На шахте в Польше произошел взрыв

RMF FM: на шахте Кнуров-Щигловице на юге Польши прогремел взрыв

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский пожарный
Польский пожарный - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский пожарный. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. Взрыв произошел на шахте Кнуров-Щигловице на юге Польши, сообщает в среду радиостанция RMF FM.
"По предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказано в сообщении.
Вероятнее всего, сообщает радиостанция, произошло возгорание метана. Операция по эвакуации рабочих из района продолжается. На место происшествия была вызвана служба спасения.
Согласно обновленным данным, в шахте в момент взрыва могли находиться 30 человек. Известно, что четверо пострадали, с тремя нет связи. "У нас нет информации о состоянии их здоровья, горноспасатели работают под землей, пытаясь вытащить этих людей на поверхность", - рассказал в интервью TVN24 представитель спасательной службы Марчин Подгурский.
"В шахте, вероятнее всего, произошло возгорание метана... В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации сотрудников с этой территории", - сообщили журналистам в Ястшембской угольной компании, которой принадлежит шахта.
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