https://ria.ru/20250122/vysotskaya-1995009605.html

Против компании Юлии Высоцкой "Едим дома" подали иск

Против компании Юлии Высоцкой "Едим дома" подали иск - РИА Новости, 22.01.2025

Против компании Юлии Высоцкой "Едим дома" подали иск

Волгоградское ООО "Восьмая заповедь", занимающееся защитой авторских прав фотографов, направило в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 100 тысяч рублей с ООО... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:03:00+03:00

2025-01-22T17:03:00+03:00

2025-01-22T17:07:00+03:00

происшествия

москва

юлия высоцкая

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Волгоградское ООО "Восьмая заповедь", занимающееся защитой авторских прав фотографов, направило в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 100 тысяч рублей с ООО "Едимдома.ру", владельца кулинарного интернет-проекта актрисы Юлии Высоцкой, говорится в определении суда. Основания исковых требований не сообщаются. Иск поступил в суд 10 января и пока не принят к рассмотрению, так как истец не приложил доказательства уплаты госпошлины в размере 10 тысяч рублей. Устранить нарушение суд предложил ему до 17 февраля. На сайте "Восьмой заповеди" говорится, что эта юридическая компания инициировала почти три тысячи дел по защите авторских прав авторов фотографий, сумма поданных ею исков о взыскании компенсации за незаконное использование изображений – 439 миллионов рублей. По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Едимдома.ру" Высоцкой принадлежит 90%. Основным видом деятельности компании указана "деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий".

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происшествия, москва, юлия высоцкая