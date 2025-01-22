https://ria.ru/20250122/vybory-1995041472.html

На выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали 17,67% избирателей

На выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали 17,67% избирателей - РИА Новости, 22.01.2025

На выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали 17,67% избирателей

Явка избирателей за два дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 17,67%, сообщил ЦИК республики. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T20:45:00+03:00

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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Явка избирателей за два дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 17,67%, сообщил ЦИК республики."За два дня в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь приняло участие 17,67% от общего числа граждан, включенных в списки для голосования", - говорится в сообщении ЦИК.По данным Центризбиркома, во вторник в Брестской области проголосовали 19,35% избирателей, Витебской области – 18,35%, Гомельской – 17,67%, Гродненской – 15,13%, Минской – 17,72%, Могилевской – 17,98%. Явка в Минске составила 17,20%.С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента.На прошлых президентских выборах, прошедших в 2020 году, явка за пять дней досрочного голосования составила 41,7%.Основной день голосования на выборах президента - 26 января. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250122/vybory-1993898131.html

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Наталья Макарова

политика, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире, брестская область, витебская область, анна канопацкая, олег гайдукевич