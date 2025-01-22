На выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали 17,67% избирателей
ЦИК Белоруссии: явка за два дня досрочного голосования составила 17,67%
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкИзбиратели принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске
Избиратели принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Явка избирателей за два дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 17,67%, сообщил ЦИК республики.
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"За два дня в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь приняло участие 17,67% от общего числа граждан, включенных в списки для голосования", - говорится в сообщении ЦИК.
По данным Центризбиркома, во вторник в Брестской области проголосовали 19,35% избирателей, Витебской области – 18,35%, Гомельской – 17,67%, Гродненской – 15,13%, Минской – 17,72%, Могилевской – 17,98%. Явка в Минске составила 17,20%.
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента.
На прошлых президентских выборах, прошедших в 2020 году, явка за пять дней досрочного голосования составила 41,7%.
Основной день голосования на выборах президента - 26 января. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.