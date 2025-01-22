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На выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали 17,67% избирателей - РИА Новости, 22.01.2025
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20:45 22.01.2025 (обновлено: 20:47 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/vybory-1995041472.html
На выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали 17,67% избирателей
На выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали 17,67% избирателей - РИА Новости, 22.01.2025
На выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали 17,67% избирателей
Явка избирателей за два дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 17,67%, сообщил ЦИК республики. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T20:45:00+03:00
2025-01-22T20:47:00+03:00
политика
белоруссия
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в мире
брестская область
витебская область
анна канопацкая
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Явка избирателей за два дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 17,67%, сообщил ЦИК республики."За два дня в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь приняло участие 17,67% от общего числа граждан, включенных в списки для голосования", - говорится в сообщении ЦИК.По данным Центризбиркома, во вторник в Брестской области проголосовали 19,35% избирателей, Витебской области – 18,35%, Гомельской – 17,67%, Гродненской – 15,13%, Минской – 17,72%, Могилевской – 17,98%. Явка в Минске составила 17,20%.С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента.На прошлых президентских выборах, прошедших в 2020 году, явка за пять дней досрочного голосования составила 41,7%.Основной день голосования на выборах президента - 26 января. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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политика, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире, брестская область, витебская область, анна канопацкая, олег гайдукевич
Политика, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире, Брестская область, Витебская область, Анна Канопацкая, Олег Гайдукевич
На выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали 17,67% избирателей

ЦИК Белоруссии: явка за два дня досрочного голосования составила 17,67%

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкИзбиратели принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске
Избиратели принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Избиратели принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Явка избирателей за два дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 17,67%, сообщил ЦИК республики.
«
"За два дня в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь приняло участие 17,67% от общего числа граждан, включенных в списки для голосования", - говорится в сообщении ЦИК.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Президентские выборы в Беларуси 2025: дата, кандидаты, прогнозы
Вчера, 11:49
По данным Центризбиркома, во вторник в Брестской области проголосовали 19,35% избирателей, Витебской области – 18,35%, Гомельской – 17,67%, Гродненской – 15,13%, Минской – 17,72%, Могилевской – 17,98%. Явка в Минске составила 17,20%.
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента.
На прошлых президентских выборах, прошедших в 2020 году, явка за пять дней досрочного голосования составила 41,7%.
Основной день голосования на выборах президента - 26 января. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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