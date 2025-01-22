https://ria.ru/20250122/vtb-1994916082.html

ВТБ назвал три самые распространенные схемы обмана детей

ВТБ назвал три самые распространенные схемы обмана детей - РИА Новости, 22.01.2025

ВТБ назвал три самые распространенные схемы обмана детей

Случаев обмана детей в последние месяцы становится больше; в основном мошенники используют три схемы - звонки несовершеннолетним под видом правоохранителей,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:04:00+03:00

2025-01-22T08:04:00+03:00

2025-01-22T08:04:00+03:00

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втб (банк)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Случаев обмана детей в последние месяцы становится больше; в основном мошенники используют три схемы - звонки несовершеннолетним под видом правоохранителей, фейковые предложения в онлайн-играх, в том числе сулящие выигрыши, и побуждение установки программы удаленного доступа, сообщила пресс-служба ВТБ. "ВТБ определил три самые распространенные мошеннические схемы, направленные на детей. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их передать доступ к финансовым средствам родителей. В последние месяцы банк фиксирует рост подобных случаев", - говорится в сообщении. Согласно первой схеме, мошенники звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о "чрезвычайной ситуации". Например, утверждают, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги. Вторая схема заключается в обмане детей через игры, когда злоумышленники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения "приза". Также детям могут предлагать приобрести игровую валюту. Используя третью схему, мошенники под предлогом защиты или помощи убеждают ребенка установить программы удаленного доступа, которые позволяют получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями. Банк советует родителям объяснить детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать данные карты или устанавливать приложения, а также рекомендует настроить ограничение доступа на мобильных устройствах ребенка. Также в числе рекомендаций - рассказать детям, что в случае угрозы со стороны незнакомых людей им следует обязательно обратиться к своим родителям или другим близким людям.

https://ria.ru/20241112/vtb-1983215671.html

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общество, технологии, втб (банк)