https://ria.ru/20250122/vsu-1995031001.html
ВСУ стали чаще обстреливать Беловский район Курской области
ВСУ стали чаще обстреливать Беловский район Курской области - РИА Новости, 22.01.2025
ВСУ стали чаще обстреливать Беловский район Курской области
Вооруженные формирования Украины стали чаще обстреливать Беловский район Курской области с применением РСЗО и беспилотников, зафиксированы случаи атак с... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:50:00+03:00
2025-01-22T18:50:00+03:00
2025-01-22T18:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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николай волобуев
вооруженные силы украины
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КУРСК, 22 янв - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины стали чаще обстреливать Беловский район Курской области с применением РСЗО и беспилотников, зафиксированы случаи атак с применением кассетных боеприпасов, сообщил глава района Николай Волобуев. "В последнее время участились случаи обстрелов населенных пунктов Беловского района вооруженными формированиями Украины с применением РСЗО и беспилотных летательных аппаратов. Имеются случаи обстрелов кассетными боеприпасами, после которых остаются неразорвавшиеся боеприпасы", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что также ВСУ дистанционно минируют территории. "ВСУ проводят дистанционное минирование территорий минами типа "лепестки" и "колокольчики", а также другими предметами, используемыми для маскировки взрывных устройств (барсетки, кошельки, детские игрушки, телефоны, жестяные банки из-под напитков и тому подобное)", - добавил он. Уточняется, что после атак ВСУ на населенные пункты и автомобильные дороги есть погибшие и раненые мирные жители. "В результате обстрелов, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие гражданские лица, повреждается автотранспорт", - сообщил Волобуев. Также он попросил жителей не возвращаться в район, пока не будет безопасно.
https://ria.ru/20250117/ukraina-1994273031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, беловский район, курская область, николай волобуев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Беловский район, Курская область, Николай Волобуев, Вооруженные силы Украины
ВСУ стали чаще обстреливать Беловский район Курской области
ВСУ стали чаще применять РСЗО и БПЛА для атак на Беловский район Курской области