https://ria.ru/20250122/vsu-1995031001.html

ВСУ стали чаще обстреливать Беловский район Курской области

ВСУ стали чаще обстреливать Беловский район Курской области - РИА Новости, 22.01.2025

ВСУ стали чаще обстреливать Беловский район Курской области

Вооруженные формирования Украины стали чаще обстреливать Беловский район Курской области с применением РСЗО и беспилотников, зафиксированы случаи атак с... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T18:50:00+03:00

2025-01-22T18:50:00+03:00

2025-01-22T18:50:00+03:00

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николай волобуев

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КУРСК, 22 янв - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины стали чаще обстреливать Беловский район Курской области с применением РСЗО и беспилотников, зафиксированы случаи атак с применением кассетных боеприпасов, сообщил глава района Николай Волобуев. "В последнее время участились случаи обстрелов населенных пунктов Беловского района вооруженными формированиями Украины с применением РСЗО и беспилотных летательных аппаратов. Имеются случаи обстрелов кассетными боеприпасами, после которых остаются неразорвавшиеся боеприпасы", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что также ВСУ дистанционно минируют территории. "ВСУ проводят дистанционное минирование территорий минами типа "лепестки" и "колокольчики", а также другими предметами, используемыми для маскировки взрывных устройств (барсетки, кошельки, детские игрушки, телефоны, жестяные банки из-под напитков и тому подобное)", - добавил он. Уточняется, что после атак ВСУ на населенные пункты и автомобильные дороги есть погибшие и раненые мирные жители. "В результате обстрелов, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие гражданские лица, повреждается автотранспорт", - сообщил Волобуев. Также он попросил жителей не возвращаться в район, пока не будет безопасно.

https://ria.ru/20250117/ukraina-1994273031.html

https://ria.ru/20250117/sposob-1994239599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, беловский район, курская область, николай волобуев, вооруженные силы украины