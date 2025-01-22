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ВСУ атаковали два предприятия и частный дом в Белгородской области
ВСУ атаковали два предприятия и частный дом в Белгородской области - РИА Новости, 22.01.2025
ВСУ атаковали два предприятия и частный дом в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два предприятия и частный дом в трех населенных пунктах Белгородской области, предварительно, никто из мирных жителей не пострадал,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:45:00+03:00
2025-01-22T15:45:00+03:00
2025-01-22T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два предприятия и частный дом в трех населенных пунктах Белгородской области, предварительно, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Вражеские дроны ВСУ продолжают атаки по нашей территории. Предварительно, пострадавших нет. В районе города Шебекино одно из предприятий атаковано FPV-дроном: повреждены кровля складского помещения и два транспортных средства. Ещё одно предприятие подверглось атаке беспилотника в селе Беленькое Борисовского района — повреждено оборудование", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Козинка Грайворонского округа два беспилотника атаковали частный дом, повредив окна и припаркованную машину.
https://ria.ru/20250122/vsu-1994931025.html
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали два предприятия и частный дом в Белгородской области
Гладков: украинские дроны атаковали два предприятия и частный дом под Белгородом