https://ria.ru/20250122/vsu-1994991534.html
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 22.01.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив шесть кассетных снарядов "натовского" калибра, а также атаковали при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:38:00+03:00
2025-01-22T15:38:00+03:00
2025-01-22T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив шесть кассетных снарядов "натовского" калибра, а также атаковали при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 14.40 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Калининский район): три снаряда калибром 155 миллиметре (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 14.50 мск атаковали Калининский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе. Мэр Города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что вследствие обстрела города был частично обесточен жилой массив "Комсомолец". Кроме того, в этом жилмассиве после украинского обстрела обнаружены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Подобные суббоеприпасы используются в артиллерийских снарядах "натовского" калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250122/gorlovka-1994950251.html
https://ria.ru/20250120/vsu-1994694354.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов натовского калибра по Горловке