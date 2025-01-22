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ВСУ ударили по жилому дому в Новой Каховке - РИА Новости, 22.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 22.01.2025 (обновлено: 15:42 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/vsu-1994979061.html
ВСУ ударили по жилому дому в Новой Каховке
ВСУ ударили по жилому дому в Новой Каховке - РИА Новости, 22.01.2025
ВСУ ударили по жилому дому в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Новой Каховке Херсонской власти, сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура в... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:27:00+03:00
2025-01-22T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
виталий гур
новая каховка
происшествия
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Новой Каховке Херсонской власти, сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура в Telegram-канале."Двадцать второго января 2025 года со стороны киевского режима нанесен удар по жилым домам в нашем городе. В результате происшествия пострадал мужчина, который был незамедлительно госпитализирован в Каховскую центральную районную больницу", — говорится в сообщении.По его словам, удар нанесли сегодня днем. Кроме того, Гура опубликовал фотографии с места ЧП. На кадрах виден многоэтажный жилой дом с отметинами от осколков, выбитыми окнами и ямами в асфальте от взрыва.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Область вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится примерно 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.
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новая каховка
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виталий гур, новая каховка, происшествия, вооруженные силы украины, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Виталий Гур, Новая Каховка, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область
ВСУ ударили по жилому дому в Новой Каховке

ВСУ ударили по многоэтажке в Новой Каховке, ранен местный житель

© Фото : Администрация городского округа Новая КаховкаПоследствия удара ВСУ по жилому дому в Новой Каховке
Последствия удара ВСУ по жилому дому в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : Администрация городского округа Новая Каховка
Последствия удара ВСУ по жилому дому в Новой Каховке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Новой Каховке Херсонской власти, сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура в Telegram-канале.
«
"Двадцать второго января 2025 года со стороны киевского режима нанесен удар по жилым домам в нашем городе. В результате происшествия пострадал мужчина, который был незамедлительно госпитализирован в Каховскую центральную районную больницу", — говорится в сообщении.
По его словам, удар нанесли сегодня днем. Кроме того, Гура опубликовал фотографии с места ЧП. На кадрах виден многоэтажный жилой дом с отметинами от осколков, выбитыми окнами и ямами в асфальте от взрыва.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Область вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится примерно 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.
Медик - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель
09:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВиталий ГурНовая КаховкаПроисшествияВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская область
 
 
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