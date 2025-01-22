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ВСУ ударили по жилому дому в Новой Каховке
ВСУ ударили по жилому дому в Новой Каховке - РИА Новости, 22.01.2025
ВСУ ударили по жилому дому в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Новой Каховке Херсонской власти, сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура в... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:27:00+03:00
2025-01-22T14:27:00+03:00
2025-01-22T15:42:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Новой Каховке Херсонской власти, сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура в Telegram-канале."Двадцать второго января 2025 года со стороны киевского режима нанесен удар по жилым домам в нашем городе. В результате происшествия пострадал мужчина, который был незамедлительно госпитализирован в Каховскую центральную районную больницу", — говорится в сообщении.По его словам, удар нанесли сегодня днем. Кроме того, Гура опубликовал фотографии с места ЧП. На кадрах виден многоэтажный жилой дом с отметинами от осколков, выбитыми окнами и ямами в асфальте от взрыва.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Область вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится примерно 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.
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Специальная военная операция на Украине, Виталий Гур, Новая Каховка, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область
ВСУ ударили по жилому дому в Новой Каховке
ВСУ ударили по многоэтажке в Новой Каховке, ранен местный житель