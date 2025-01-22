ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
МО РФ: группировка "Север" нанесла поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина", — говорится в сводке.
При этом авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах 16 населенных пунктов Курской области, а также восьми — в Сумской.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — подчеркнули в ведомстве.
За минувшие сутки потери противника составили:
- более 390 военнослужащих;
- четыре танка и бронетранспортер;
- 11 боевых бронированных машин;
- 12 автомобилей;
- шесть артиллерийских орудий и четыре миномета;
- станция радиоэлектронной борьбы и единица инженерной техники;
- шесть пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.
Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли 54 тысячи человек, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 БТР, 1601 боевую бронированную машину, 1586 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО.
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