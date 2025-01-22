https://ria.ru/20250122/vsu-1994972694.html

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.01.2025

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T13:51:00+03:00

2025-01-22T13:51:00+03:00

2025-01-22T17:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сумская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929803858_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_bd58118603ec2ab6083bd16c73dde898.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина", — говорится в сводке.При этом авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах 16 населенных пунктов Курской области, а также восьми — в Сумской."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — подчеркнули в ведомстве.За минувшие сутки потери противника составили:Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли 54 тысячи человек, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 БТР, 1601 боевую бронированную машину, 1586 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО.

https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908120.html

https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф