Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 22.01.2025 (обновлено: 17:03 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/vsu-1994972694.html
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.01.2025
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:51:00+03:00
2025-01-22T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929803858_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_bd58118603ec2ab6083bd16c73dde898.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина", — говорится в сводке.При этом авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах 16 населенных пунктов Курской области, а также восьми — в Сумской."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — подчеркнули в ведомстве.За минувшие сутки потери противника составили:Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли 54 тысячи человек, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 БТР, 1601 боевую бронированную машину, 1586 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО.
https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908120.html
https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929803858_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_996e8bdd63f58f7bf8c014b66daff99c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

МО РФ: группировка "Север" нанесла поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина", — говорится в сводке.
Экипаж вертолета Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
05:09
При этом авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах 16 населенных пунктов Курской области, а также восьми — в Сумской.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — подчеркнули в ведомстве.
Мужчина на улице Красноармейска - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин
11:21
За минувшие сутки потери противника составили:
  • более 390 военнослужащих;
  • четыре танка и бронетранспортер;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • 12 автомобилей;
  • шесть артиллерийских орудий и четыре миномета;
  • станция радиоэлектронной борьбы и единица инженерной техники;
  • шесть пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.
Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли 54 тысячи человек, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 БТР, 1601 боевую бронированную машину, 1586 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала