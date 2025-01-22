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ВС России поразили склады вооружения и дронов ВСУ
ВС России поразили склады вооружения и дронов ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
ВС России поразили склады вооружения и дронов ВСУ
Российские военные ударили по складам ракетно-артиллерийского вооружения и дронов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:44:00+03:00
2025-01-22T12:44:00+03:00
2025-01-22T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные ударили по складам ракетно-артиллерийского вооружения и дронов ВСУ, сообщило Минобороны."Нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах", — заявили в ведомстве.Российские войска использовали для ударов авиацию, беспилотники, силы ракетных войск и артиллерию.Кроме того, за минувшие сутки средствам ПВО удалось сбить 114 украинских БПЛА.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили склады вооружения и дронов ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и БПЛА ВСУ