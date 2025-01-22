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При обстреле жилого массива в Горловке пострадали три человека - РИА Новости, 22.01.2025
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12:27 22.01.2025 (обновлено: 12:45 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/vsu-1994949668.html
При обстреле жилого массива в Горловке пострадали три человека
При обстреле жилого массива в Горловке пострадали три человека - РИА Новости, 22.01.2025
При обстреле жилого массива в Горловке пострадали три человека
Три мирных жителя ранены в результате массированного обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке, сообщил в среду мэр этого города Иван Приходько. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:27:00+03:00
2025-01-22T12:45:00+03:00
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате массированного обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке, сообщил в среду мэр этого города Иван Приходько."В результате массированного обстрела жилого массива "Комсомолец" с позиций украинских террористов ранены три мирных жителя Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале сообщило, что в среду с 10.15 до 11.10 мск украинские войска трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, из них пять – кассетного типа.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250121/dron-1994895657.html
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горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
При обстреле жилого массива в Горловке пострадали три человека

Приходько: при обстреле жилого массива в Горловке пострадали три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате массированного обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке, сообщил в среду мэр этого города Иван Приходько.
"В результате массированного обстрела жилого массива "Комсомолец" с позиций украинских террористов ранены три мирных жителя Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале сообщило, что в среду с 10.15 до 11.10 мск украинские войска трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, из них пять – кассетного типа.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтирол
 
 
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