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При обстреле жилого массива в Горловке пострадали три человека

При обстреле жилого массива в Горловке пострадали три человека - РИА Новости, 22.01.2025

При обстреле жилого массива в Горловке пострадали три человека

Три мирных жителя ранены в результате массированного обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке, сообщил в среду мэр этого города Иван Приходько. РИА Новости, 22.01.2025

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2025-01-22T12:27:00+03:00

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происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

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ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате массированного обстрела украинскими войсками жилого массива в Горловке, сообщил в среду мэр этого города Иван Приходько."В результате массированного обстрела жилого массива "Комсомолец" с позиций украинских террористов ранены три мирных жителя Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале сообщило, что в среду с 10.15 до 11.10 мск украинские войска трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, из них пять – кассетного типа.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250121/dron-1994895657.html

https://ria.ru/20250122/bekhtery-1994930305.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол