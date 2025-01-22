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ВСУ за сутки потеряли до 250 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ за сутки потеряли до 250 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 22.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 250 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:19:00+03:00
2025-01-22T12:19:00+03:00
2025-01-22T12:21:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Николаевка, Константиновка, Предтечино, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-василевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, уничтожены два склада боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 250 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО