https://ria.ru/20250122/vsu-1994947917.html
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 22.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ, РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:15:00+03:00
2025-01-22T12:15:00+03:00
2025-01-22T12:24:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858231375_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_5660946b9aba8469037d154b0f66daab.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ,"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска Харьковской область. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858231375_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e759532932b15cb4e37e62ebc38cd774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север"
Потери ВСУ в зоне действий "Севера" составили за сутки до 40 солдат