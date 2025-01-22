https://ria.ru/20250122/vsu-1994947917.html

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 22.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ, РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T12:15:00+03:00

2025-01-22T12:15:00+03:00

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вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ,"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска Харьковской область. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html

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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)