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ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 22.01.2025 (обновлено: 12:24 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/vsu-1994947917.html
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 22.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ, РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:15:00+03:00
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вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ,"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска Харьковской область. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север"

Потери ВСУ в зоне действий "Севера" составили за сутки до 40 солдат

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ,
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска Харьковской область. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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