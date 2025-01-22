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Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 22.01.2025 (обновлено: 12:01 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html
Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин
Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин - РИА Новости, 22.01.2025
Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин
Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск в ДНР, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире Первого канала. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:21:00+03:00
2025-01-22T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ян гагин
игорь романенко
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск в ДНР, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире Первого канала."Противник понимает, что Покровск (украинское название города. — Прим. ред.) они потеряют. Но, опять же, никаких приказов на отступление у них нет, я думаю, и не будет до самого конца. Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло ЛБС. Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников по всей линии боевого соприкосновения", — сказал он.Гагин уточнил, что российская армия окружает город с трех сторон.В начале января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска намерены взять Красноармейск и соседний Димитров в клещи, охватывая их с запада и востока.О критической ситуации на Красноармейском направлении для ВСУ указывала в понедельник "Украинская правда". По данным СМИ, во многом это связано с хаосом в управлении войсками. В свою очередь, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко подчеркивал, что украинская армия не имеет ресурса для удержания города. Он отмечал, что ВСУ испытывают проблемы с вооружением, боеприпасами и подготовленным личным составом.
https://ria.ru/20250117/spetsoperatsiya-1994109376.html
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красноармейск
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красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ян гагин, игорь романенко
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Ян Гагин, Игорь Романенко
Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин

Гагин: спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМужчина на улице Красноармейска
Мужчина на улице Красноармейска - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Мужчина на улице Красноармейска. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск в ДНР, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире Первого канала.
"Противник понимает, что Покровск (украинское название города. — Прим. ред.) они потеряют. Но, опять же, никаких приказов на отступление у них нет, я думаю, и не будет до самого конца. Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло ЛБС. Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников по всей линии боевого соприкосновения", — сказал он.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Российские разведчики уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском
17 января, 05:09
Гагин уточнил, что российская армия окружает город с трех сторон.

Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала спецоперации здесь проживали около 60 тысяч человек.

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Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен, заявил Гагин
11:20
В начале января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска намерены взять Красноармейск и соседний Димитров в клещи, охватывая их с запада и востока.
О критической ситуации на Красноармейском направлении для ВСУ указывала в понедельник "Украинская правда". По данным СМИ, во многом это связано с хаосом в управлении войсками.
В свою очередь, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко подчеркивал, что украинская армия не имеет ресурса для удержания города. Он отмечал, что ВСУ испытывают проблемы с вооружением, боеприпасами и подготовленным личным составом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЯн ГагинИгорь Романенко
 
 
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