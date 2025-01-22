Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин
Гагин: спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск в ДНР
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМужчина на улице Красноармейска
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Мужчина на улице Красноармейска. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск в ДНР, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире Первого канала.
"Противник понимает, что Покровск (украинское название города. — Прим. ред.) они потеряют. Но, опять же, никаких приказов на отступление у них нет, я думаю, и не будет до самого конца. Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло ЛБС. Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников по всей линии боевого соприкосновения", — сказал он.
Гагин уточнил, что российская армия окружает город с трех сторон.
Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала спецоперации здесь проживали около 60 тысяч человек.
В начале января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска намерены взять Красноармейск и соседний Димитров в клещи, охватывая их с запада и востока.
О критической ситуации на Красноармейском направлении для ВСУ указывала в понедельник "Украинская правда". По данным СМИ, во многом это связано с хаосом в управлении войсками.
В свою очередь, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко подчеркивал, что украинская армия не имеет ресурса для удержания города. Он отмечал, что ВСУ испытывают проблемы с вооружением, боеприпасами и подготовленным личным составом.
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22 июня 2022, 17:18