https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html

Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин

Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин - РИА Новости, 22.01.2025

Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин

Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск в ДНР, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире Первого канала. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:21:00+03:00

2025-01-22T11:21:00+03:00

2025-01-22T12:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ян гагин

игорь романенко

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск в ДНР, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире Первого канала."Противник понимает, что Покровск (украинское название города. — Прим. ред.) они потеряют. Но, опять же, никаких приказов на отступление у них нет, я думаю, и не будет до самого конца. Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло ЛБС. Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников по всей линии боевого соприкосновения", — сказал он.Гагин уточнил, что российская армия окружает город с трех сторон.В начале января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска намерены взять Красноармейск и соседний Димитров в клещи, охватывая их с запада и востока.О критической ситуации на Красноармейском направлении для ВСУ указывала в понедельник "Украинская правда". По данным СМИ, во многом это связано с хаосом в управлении войсками. В свою очередь, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко подчеркивал, что украинская армия не имеет ресурса для удержания города. Он отмечал, что ВСУ испытывают проблемы с вооружением, боеприпасами и подготовленным личным составом.

https://ria.ru/20250117/spetsoperatsiya-1994109376.html

https://ria.ru/20250122/novoselka-1994940726.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

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красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ян гагин, игорь романенко