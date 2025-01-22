https://ria.ru/20250122/vsu-1994938160.html

ВСУ получили новую партию американского оружия через Польшу, заявил Рогов

ВСУ получили новую партию американского оружия через Польшу, заявил Рогов - РИА Новости, 22.01.2025

ВСУ получили новую партию американского оружия через Польшу, заявил Рогов

Украинские войска получили новую партию оружия из США, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:02:00+03:00

2025-01-22T11:02:00+03:00

2025-01-22T14:21:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Украинские войска получили новую партию оружия из США, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация о доставке на постукраинское пространство, подконтрольное режиму Зеленского, новой партии оружия из США", - сказал Рогов. По его словам, два грузовых самолета доставили оружие в польский город Жешув, который является ключевым логистическим центром по поставкам оружия на Украину. "Мы видим, что США продолжают наращивать поставки военной техники и боеприпасов режиму Зеленского. Накатанная предыдущим президентом США Байденом схема по поставкам военной техники пока продолжает действовать. Надеюсь, Дональду Трампу хватит мудрости и мужества эту схему пресечь", - сказал Рогов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.

https://ria.ru/20250122/kiev-1994922484.html

https://ria.ru/20250122/tramp-1994902562.html

https://ria.ru/20250116/chekhiya-1993936997.html

сша

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сша, россия, украина, владимир рогов, дональд трамп, сергей лавров, нато, в мире