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ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 22.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/vsu-1994931025.html
ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область
ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 22.01.2025
ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область
Украинские военные за минувшие сутки более 70 атаковали беспилотниками шесть районов Белгородской области, четыре человека, в том числе ребенок, пострадали,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:17:00+03:00
2025-01-22T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки более 70 атаковали беспилотниками шесть районов Белгородской области, четыре человека, в том числе ребенок, пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 74 боеприпаса и совершены атаки 72 беспилотниками, из них 44 дрона были сбиты системой ПВО. За отчетный период различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, 21 частном домовладении, объекте связи и 8 автомобилях. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлкам Ленинский, Маслова Пристань, Первомайский, сёлам Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Балки и Мухин в ходе 5 обстрелов выпущены 26 боеприпасов и совершены атаки с помощью 29 беспилотников, 26 из которых были сбиты", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе 12 населенных пунктов подверглись обстрелу 4 снарядами и атакам с помощью 25 беспилотников. Пострадали три мирных жителя. Двое мужчин госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 11-летний ребёнок после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно. В Борисовском районе по хутору Казачье-Рудченское выпущено 3 снаряда. Над Валуйским округом сбиты 3 беспилотника. В Волоконовском районе село Борисовка атаковано двумя FPV-дронами. "В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Козинка, Новостроевка-Первая и Пороз подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущены 14 боеприпасов, и атакам 12 беспилотников. В селе Новостроевка-Первая в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина… В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка и Колотиловка выпущено 27 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершена атака одного БПЛА", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250121/dron-1994867196.html
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белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли шесть районов Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки более 70 атаковали беспилотниками шесть районов Белгородской области, четыре человека, в том числе ребенок, пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 74 боеприпаса и совершены атаки 72 беспилотниками, из них 44 дрона были сбиты системой ПВО. За отчетный период различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, 21 частном домовладении, объекте связи и 8 автомобилях.
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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
Вчера, 18:03
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлкам Ленинский, Маслова Пристань, Первомайский, сёлам Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Балки и Мухин в ходе 5 обстрелов выпущены 26 боеприпасов и совершены атаки с помощью 29 беспилотников, 26 из которых были сбиты", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе 12 населенных пунктов подверглись обстрелу 4 снарядами и атакам с помощью 25 беспилотников. Пострадали три мирных жителя. Двое мужчин госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 11-летний ребёнок после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно. В Борисовском районе по хутору Казачье-Рудченское выпущено 3 снаряда. Над Валуйским округом сбиты 3 беспилотника. В Волоконовском районе село Борисовка атаковано двумя FPV-дронами.
"В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Козинка, Новостроевка-Первая и Пороз подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущены 14 боеприпасов, и атакам 12 беспилотников. В селе Новостроевка-Первая в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина… В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка и Колотиловка выпущено 27 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершена атака одного БПЛА", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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