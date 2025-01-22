https://ria.ru/20250122/vsu-1994916877.html

ВСУ начали эвакуацию гарнизона из Великой Новоселки, сообщил Рогов

ВСУ начали эвакуацию гарнизона из Великой Новоселки, сообщил Рогов - РИА Новости, 22.01.2025

ВСУ начали эвакуацию гарнизона из Великой Новоселки, сообщил Рогов

ВСУ пытаются организовать эвакуацию своего гарнизона из села Великая Новоселка на западе ДНР, однако все возможности для беспрепятственного выхода упущены,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:14:00+03:00

2025-01-22T08:14:00+03:00

2025-01-22T08:14:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. ВСУ пытаются организовать эвакуацию своего гарнизона из села Великая Новоселка на западе ДНР, однако все возможности для беспрепятственного выхода упущены, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселки находится в оперативном окружении, украинским боевикам оттуда практически не выбраться, для этого им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ также перерезан. "Противник, пытаясь эвакуировать своих боевиков из села, и вывести из окружения, вынужден отправлять их в двойное форсирование рек: Кашлагач и Мокрые Ялы. Все это в данных реалиях они могут назвать как невеселые старты, потому что к финишу, точнее к концу, они приходят достаточно быстро – бандеровцев тут же уничтожают. Российские бойцы усиливают давление на гарнизон ВСУ в селе", - сказал Рогов. По его словам, российские войска за последние сутки добились ряда оперативных успехов, продвинувшись в восточной части села. Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В селе находится крупный командный и логистический пункт противника.

https://ria.ru/20250122/bezopasnost-1994913467.html

https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994915166.html

донецкая народная республика

россия

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в мире, донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины