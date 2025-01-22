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ВСУ начали эвакуацию гарнизона из Великой Новоселки, сообщил Рогов - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/vsu-1994916877.html
ВСУ начали эвакуацию гарнизона из Великой Новоселки, сообщил Рогов
ВСУ начали эвакуацию гарнизона из Великой Новоселки, сообщил Рогов - РИА Новости, 22.01.2025
ВСУ начали эвакуацию гарнизона из Великой Новоселки, сообщил Рогов
ВСУ пытаются организовать эвакуацию своего гарнизона из села Великая Новоселка на западе ДНР, однако все возможности для беспрепятственного выхода упущены,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T08:14:00+03:00
2025-01-22T08:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. ВСУ пытаются организовать эвакуацию своего гарнизона из села Великая Новоселка на западе ДНР, однако все возможности для беспрепятственного выхода упущены, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселки находится в оперативном окружении, украинским боевикам оттуда практически не выбраться, для этого им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ также перерезан. "Противник, пытаясь эвакуировать своих боевиков из села, и вывести из окружения, вынужден отправлять их в двойное форсирование рек: Кашлагач и Мокрые Ялы. Все это в данных реалиях они могут назвать как невеселые старты, потому что к финишу, точнее к концу, они приходят достаточно быстро – бандеровцев тут же уничтожают. Российские бойцы усиливают давление на гарнизон ВСУ в селе", - сказал Рогов. По его словам, российские войска за последние сутки добились ряда оперативных успехов, продвинувшись в восточной части села. Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В селе находится крупный командный и логистический пункт противника.
https://ria.ru/20250122/bezopasnost-1994913467.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ начали эвакуацию гарнизона из Великой Новоселки, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ пытаются организовать эвакуацию гарнизона из Великой Новоселки

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. ВСУ пытаются организовать эвакуацию своего гарнизона из села Великая Новоселка на западе ДНР, однако все возможности для беспрепятственного выхода упущены, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселки находится в оперативном окружении, украинским боевикам оттуда практически не выбраться, для этого им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ также перерезан.
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"Противник, пытаясь эвакуировать своих боевиков из села, и вывести из окружения, вынужден отправлять их в двойное форсирование рек: Кашлагач и Мокрые Ялы. Все это в данных реалиях они могут назвать как невеселые старты, потому что к финишу, точнее к концу, они приходят достаточно быстро – бандеровцев тут же уничтожают. Российские бойцы усиливают давление на гарнизон ВСУ в селе", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска за последние сутки добились ряда оперативных успехов, продвинувшись в восточной части села.
Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В селе находится крупный командный и логистический пункт противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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