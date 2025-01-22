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Эндокринолог назвала возможные причины выпадения волос - РИА Новости, 22.01.2025
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03:24 22.01.2025 (обновлено: 11:04 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/vrach-1994905137.html
Эндокринолог назвала возможные причины выпадения волос
Эндокринолог назвала возможные причины выпадения волос - РИА Новости, 22.01.2025
Эндокринолог назвала возможные причины выпадения волос
Дефицит определенных витаминов может привести к выпадению волос, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T03:24:00+03:00
2025-01-22T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Дефицит определенных витаминов может привести к выпадению волос, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова."Недостаток некоторых витаминов и микроэлементов может стать причиной выпадения волос. Например, дефицит витамина D может привести к выпадению волос", — рассказала Невольникова.Врач отметила, что также нехватка железа приводит к их сечению, сухости и тусклости.
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Эндокринолог назвала возможные причины выпадения волос

Эндокринолог Невольникова: дефицит витамина D может привести к выпадению волос

© Fotolia / KurhanОблысение
Облысение - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Fotolia / Kurhan
Облысение. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Дефицит определенных витаминов может привести к выпадению волос, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова.
"Недостаток некоторых витаминов и микроэлементов может стать причиной выпадения волос. Например, дефицит витамина D может привести к выпадению волос", — рассказала Невольникова.
Врач отметила, что также нехватка железа приводит к их сечению, сухости и тусклости.
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