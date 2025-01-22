https://ria.ru/20250122/vrach-1994905137.html
Эндокринолог назвала возможные причины выпадения волос
Эндокринолог назвала возможные причины выпадения волос - РИА Новости, 22.01.2025
Эндокринолог назвала возможные причины выпадения волос
Дефицит определенных витаминов может привести к выпадению волос, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T03:24:00+03:00
2025-01-22T03:24:00+03:00
2025-01-22T11:04:00+03:00
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148804/95/1488049519_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_3d2ecc1879c9b86f89522de6bbb26a3a.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Дефицит определенных витаминов может привести к выпадению волос, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова."Недостаток некоторых витаминов и микроэлементов может стать причиной выпадения волос. Например, дефицит витамина D может привести к выпадению волос", — рассказала Невольникова.Врач отметила, что также нехватка железа приводит к их сечению, сухости и тусклости.
https://ria.ru/20240613/sedina-1952460669.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148804/95/1488049519_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_a85d73e182d69f383de73516ed7b5322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Эндокринолог назвала возможные причины выпадения волос
Эндокринолог Невольникова: дефицит витамина D может привести к выпадению волос
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Дефицит определенных витаминов может привести к выпадению волос, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова.
"Недостаток некоторых витаминов и микроэлементов может стать причиной выпадения волос. Например, дефицит витамина D может привести к выпадению волос", — рассказала Невольникова.
Врач отметила, что также нехватка железа приводит к их сечению, сухости и тусклости.