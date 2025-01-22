https://ria.ru/20250122/vrach-1994905137.html

Эндокринолог назвала возможные причины выпадения волос

Эндокринолог назвала возможные причины выпадения волос - РИА Новости, 22.01.2025

Эндокринолог назвала возможные причины выпадения волос

Дефицит определенных витаминов может привести к выпадению волос, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T03:24:00+03:00

2025-01-22T03:24:00+03:00

2025-01-22T11:04:00+03:00

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Дефицит определенных витаминов может привести к выпадению волос, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова."Недостаток некоторых витаминов и микроэлементов может стать причиной выпадения волос. Например, дефицит витамина D может привести к выпадению волос", — рассказала Невольникова.Врач отметила, что также нехватка железа приводит к их сечению, сухости и тусклости.

https://ria.ru/20240613/sedina-1952460669.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество