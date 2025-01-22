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Около половины американцев не поддерживает выход США из ВОЗ, показал опрос - РИА Новости, 22.01.2025
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11:22 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/voz-1994941074.html
Около половины американцев не поддерживает выход США из ВОЗ, показал опрос
Около половины американцев не поддерживает выход США из ВОЗ, показал опрос - РИА Новости, 22.01.2025
Около половины американцев не поддерживает выход США из ВОЗ, показал опрос
Половина американцев не поддерживает выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), следует из опроса, проведенного компанией YouGov. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:22:00+03:00
2025-01-22T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Половина американцев не поддерживает выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), следует из опроса, проведенного компанией YouGov. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. По результатам исследования, 38% опрошенных категорически не одобряют выход США из ВОЗ, еще 12% респондентов "скорее не согласны" с таким ходом событий. При этом поддерживают это решение в общей сложности лишь 29% респондентов. Согласно исследованию, еще 20% американцев, принявших участие в опросе, не определились с мнением по этому вопросу. Исследование проводилось 22 января среди 3475 взрослых американцев. Статистическая погрешность исследования не приводится. Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.
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в мире, сша, дональд трамп, воз
В мире, США, Дональд Трамп, ВОЗ
Около половины американцев не поддерживает выход США из ВОЗ, показал опрос

Опрос YouGov: 38 процентов американцев не поддерживают выход США из ВОЗ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Половина американцев не поддерживает выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), следует из опроса, проведенного компанией YouGov.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.
По результатам исследования, 38% опрошенных категорически не одобряют выход США из ВОЗ, еще 12% респондентов "скорее не согласны" с таким ходом событий. При этом поддерживают это решение в общей сложности лишь 29% респондентов. Согласно исследованию, еще 20% американцев, принявших участие в опросе, не определились с мнением по этому вопросу.
Исследование проводилось 22 января среди 3475 взрослых американцев. Статистическая погрешность исследования не приводится.
Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.
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