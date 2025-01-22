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Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 22.01.2025
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи
Украинские формирования потеряли за сутки в зоне действия группировки "Восток" до 175 военнослужащих, три танка и три артиллерийских орудия иностранного... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:16:00+03:00
2025-01-22T12:16:00+03:00
2025-01-22T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки в зоне действия группировки "Восток" до 175 военнослужащих, три танка и три артиллерийских орудия иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Зеленый Кут, Константинополь, Новый Комар и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, три танка, пять автомобилей, три 155-мм артиллерийских орудия иностранного производства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне ответственности группировки "Восток"