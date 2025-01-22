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В Туве арестовали военного, избившего контрактников

В Туве арестовали военного, избившего контрактников - РИА Новости, 22.01.2025

В Туве арестовали военного, избившего контрактников

Военнослужащий, избивший контрактников и применивший к ним электрошокер в военной части в Туве, арестован на два месяца, сообщает Абаканский гарнизонный военный РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:14:00+03:00

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республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 22 янв – РИА Новости. Военнослужащий, избивший контрактников и применивший к ним электрошокер в военной части в Туве, арестован на два месяца, сообщает Абаканский гарнизонный военный суд.Ранее пресс-служба правительства Тувы сообщала, что власти региона взяли под контроль расследование жестокого обращения с контрактниками в военной части №55115, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО. Инцидент попал на видео и распространился в социальных сетях."Абаканский гарнизонный военный суд, рассмотрев ходатайство органа следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении военнослужащего на срок 2 месяца, то есть по 19 марта 2025 года включительно, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 3 статьей 286 УК РФ", - говорится в сообщении.В официальном сообщении суда уточняется, что: согласно версии следствия, 13 января, находясь на территории воинской части и исполняя обязанности должностного лица, младший сержант применил насилие в отношении военнослужащих той же воинской части. В частности, он безосновательно использовал резиновую палку и электрошокер, нанося удары.Уточняется, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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республика тыва, происшествия