Власти Сирии хотят приватизировать порты и заводы
Глава МИД Сирии Аль-Шейбани: новые власти хотят приватизировать порты и заводы
© AP Photo / Hassan AmmarФлаг Сирии на улице Дамаска
© AP Photo / Hassan Ammar
Флаг Сирии на улице Дамаска. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новые власти Сирии хотят приватизировать находящиеся в государственной собственности порты и заводы, правительство также стремиться активизировать международную торговлю и инвестиции, заявил газете Financial Times глава МИД страны Асаад Хассан Аль-Шейбани.
Как заявил политик в своем первом интервью иностранным СМИ после установления власти оппозиционных сил в стране в декабре, новые власти стремятся обеспечить экономическое развитие, а также привлечь международных инвесторов в Сирию.
"Власти создают комитет для изучения экономического положения и инфраструктуры Сирии и сосредоточат усилия на приватизации, в том числе нефтяных заводов, хлопковых и мебельных фабрик", - рассказал газете министр.
По его словам, власти также рассматривают возможность обеспечения государственно-частного партнерства для стимулирования инвестиций в аэропорты, железные и автомобильные дороги. По данным Financial Times, проблема будет заключаться в том, чтобы найти покупателей для предприятий.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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