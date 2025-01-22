https://ria.ru/20250122/vlasti-1995011210.html

Власти Сирии хотят приватизировать порты и заводы

Власти Сирии хотят приватизировать порты и заводы - РИА Новости, 22.01.2025

Власти Сирии хотят приватизировать порты и заводы

Новые власти Сирии хотят приватизировать находящиеся в государственной собственности порты и заводы, правительство также стремиться активизировать международную РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:09:00+03:00

2025-01-22T17:09:00+03:00

2025-01-22T17:09:00+03:00

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башар асад

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новые власти Сирии хотят приватизировать находящиеся в государственной собственности порты и заводы, правительство также стремиться активизировать международную торговлю и инвестиции, заявил газете Financial Times глава МИД страны Асаад Хассан Аль-Шейбани. Как заявил политик в своем первом интервью иностранным СМИ после установления власти оппозиционных сил в стране в декабре, новые власти стремятся обеспечить экономическое развитие, а также привлечь международных инвесторов в Сирию. "Власти создают комитет для изучения экономического положения и инфраструктуры Сирии и сосредоточат усилия на приватизации, в том числе нефтяных заводов, хлопковых и мебельных фабрик", - рассказал газете министр. По его словам, власти также рассматривают возможность обеспечения государственно-частного партнерства для стимулирования инвестиций в аэропорты, железные и автомобильные дороги. По данным Financial Times, проблема будет заключаться в том, чтобы найти покупателей для предприятий. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

https://ria.ru/20250122/siriya-1994920530.html

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в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад