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Власти Сирии хотят приватизировать порты и заводы - РИА Новости, 22.01.2025
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17:09 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/vlasti-1995011210.html
Власти Сирии хотят приватизировать порты и заводы
Власти Сирии хотят приватизировать порты и заводы - РИА Новости, 22.01.2025
Власти Сирии хотят приватизировать порты и заводы
Новые власти Сирии хотят приватизировать находящиеся в государственной собственности порты и заводы, правительство также стремиться активизировать международную РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:09:00+03:00
2025-01-22T17:09:00+03:00
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
башар асад
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новые власти Сирии хотят приватизировать находящиеся в государственной собственности порты и заводы, правительство также стремиться активизировать международную торговлю и инвестиции, заявил газете Financial Times глава МИД страны Асаад Хассан Аль-Шейбани. Как заявил политик в своем первом интервью иностранным СМИ после установления власти оппозиционных сил в стране в декабре, новые власти стремятся обеспечить экономическое развитие, а также привлечь международных инвесторов в Сирию. "Власти создают комитет для изучения экономического положения и инфраструктуры Сирии и сосредоточат усилия на приватизации, в том числе нефтяных заводов, хлопковых и мебельных фабрик", - рассказал газете министр. По его словам, власти также рассматривают возможность обеспечения государственно-частного партнерства для стимулирования инвестиций в аэропорты, железные и автомобильные дороги. По данным Financial Times, проблема будет заключаться в том, чтобы найти покупателей для предприятий. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
https://ria.ru/20250122/siriya-1994920530.html
https://ria.ru/20250109/siriya-1992833948.html
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад
Власти Сирии хотят приватизировать порты и заводы

Глава МИД Сирии Аль-Шейбани: новые власти хотят приватизировать порты и заводы

© AP Photo / Hassan AmmarФлаг Сирии на улице Дамаска
Флаг Сирии на улице Дамаска - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Флаг Сирии на улице Дамаска. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новые власти Сирии хотят приватизировать находящиеся в государственной собственности порты и заводы, правительство также стремиться активизировать международную торговлю и инвестиции, заявил газете Financial Times глава МИД страны Асаад Хассан Аль-Шейбани.
Как заявил политик в своем первом интервью иностранным СМИ после установления власти оппозиционных сил в стране в декабре, новые власти стремятся обеспечить экономическое развитие, а также привлечь международных инвесторов в Сирию.
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"Власти создают комитет для изучения экономического положения и инфраструктуры Сирии и сосредоточат усилия на приватизации, в том числе нефтяных заводов, хлопковых и мебельных фабрик", - рассказал газете министр.
По его словам, власти также рассматривают возможность обеспечения государственно-частного партнерства для стимулирования инвестиций в аэропорты, железные и автомобильные дороги. По данным Financial Times, проблема будет заключаться в том, чтобы найти покупателей для предприятий.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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