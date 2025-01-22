В Узбекистане запустят онлайн-курсы по изучению русского языка
Узбекистан запустит онлайн-курсы по русскому для желающих работать в России
© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 22 янв – РИА Новости. Агентство миграции Узбекистана с 27 января запустит онлайн-курсы по изучению русского языка для соотечественников, желающих работать в России, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
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"Агентство миграции предлагает возможность бесплатно выучить русский язык всем нашим соотечественникам, которые работают или хотят работать в России… Начало онлайн-уроков русского языка запланировано на 27 января", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, интенсивные онлайн-курсы русского языка помогут за месяц подготовится к сдаче экзамена по получению трудового патента. Для записи на курсы необходимо пройти регистрацию в специальной группе в Telegram.
Ранее в пресс-службе агентства по миграции при кабмине Узбекистана сообщили РИА Новости, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного и адресного наборов в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек - 76,5% от общего набора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 700 тысяч человек.
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