https://ria.ru/20250122/uzbekistan-1994923882.html

В Узбекистане запустят онлайн-курсы по изучению русского языка

В Узбекистане запустят онлайн-курсы по изучению русского языка - РИА Новости, 22.01.2025

В Узбекистане запустят онлайн-курсы по изучению русского языка

Агентство миграции Узбекистана с 27 января запустит онлайн-курсы по изучению русского языка для соотечественников, желающих работать в России, сообщает... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:22:00+03:00

2025-01-22T09:22:00+03:00

2025-01-22T09:22:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 22 янв – РИА Новости. Агентство миграции Узбекистана с 27 января запустит онлайн-курсы по изучению русского языка для соотечественников, желающих работать в России, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Агентство миграции предлагает возможность бесплатно выучить русский язык всем нашим соотечественникам, которые работают или хотят работать в России… Начало онлайн-уроков русского языка запланировано на 27 января", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, интенсивные онлайн-курсы русского языка помогут за месяц подготовится к сдаче экзамена по получению трудового патента. Для записи на курсы необходимо пройти регистрацию в специальной группе в Telegram. Ранее в пресс-службе агентства по миграции при кабмине Узбекистана сообщили РИА Новости, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного и адресного наборов в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек - 76,5% от общего набора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20241202/uzbekistan-1986796397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, узбекистан, в мире