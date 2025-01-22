https://ria.ru/20250122/utechka-1995045837.html
На востоке Москвы на проезжую часть вытекла вода
На востоке Москвы на проезжую часть вытекла вода - РИА Новости, 22.01.2025
На востоке Москвы на проезжую часть вытекла вода
Вода вытекла на проезжую часть в районе Гольяново на востоке Москве, специалисты уже устраняют утечку, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T21:58:00+03:00
2025-01-22T21:58:00+03:00
2025-01-22T21:58:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вода вытекла на проезжую часть в районе Гольяново на востоке Москве, специалисты уже устраняют утечку, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Инцидент произошел около дома №19 на Уральской улице. "Происходит вытекание воды на проезжую часть. Городские службы находятся на месте, принимаются меры по устранению утечки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На востоке Москвы на проезжую часть вытекла вода
В московском районе Гольяново на проезжую часть вытекла вода, утечку устраняют