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На востоке Москвы на проезжую часть вытекла вода - РИА Новости, 22.01.2025
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21:58 22.01.2025
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На востоке Москвы на проезжую часть вытекла вода
На востоке Москвы на проезжую часть вытекла вода - РИА Новости, 22.01.2025
На востоке Москвы на проезжую часть вытекла вода
Вода вытекла на проезжую часть в районе Гольяново на востоке Москве, специалисты уже устраняют утечку, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 22.01.2025
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происшествия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вода вытекла на проезжую часть в районе Гольяново на востоке Москве, специалисты уже устраняют утечку, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Инцидент произошел около дома №19 на Уральской улице. "Происходит вытекание воды на проезжую часть. Городские службы находятся на месте, принимаются меры по устранению утечки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На востоке Москвы на проезжую часть вытекла вода

В московском районе Гольяново на проезжую часть вытекла вода, утечку устраняют

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоботы на службе у "Мосводоканала"
Роботы на службе у Мосводоканала - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Роботы на службе у "Мосводоканала". Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вода вытекла на проезжую часть в районе Гольяново на востоке Москве, специалисты уже устраняют утечку, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Инцидент произошел около дома №19 на Уральской улице.
«
"Происходит вытекание воды на проезжую часть. Городские службы находятся на месте, принимаются меры по устранению утечки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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