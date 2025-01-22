"Никогда не случится". На Западе сообщили Украине плохие новости о России
Unherd: Украина не сможет получить тактическое превосходство над Россией
Флаг России и флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Идея откладывания переговоров с Россией до получения Украиной превосходства, популярная в Киеве, нежизнеспособна, пишет журналистка Бетани Эллиотт для Unherd.
"Сейчас украинские официальные лица настаивают на том, что мирные дискуссии следует отложить до тех пор, пока их страна не получит тактическое превосходство в конфликте. Однако есть проблема в затягивании переговоров до тех пор, пока Киев не получит превосходство, а именно то, что этого может просто никогда не произойти", — говорится в материале.
Отмечается, что в контексте продвижения российской армии и неопределенности по продолжению поддержки Киева при новом президенте США Дональде Трампе Россия лишь продолжит улучшать свое положение, поэтому Украине необходимо поторопиться с началом переговоров.
"Откладывание переговоров до тех пор, пока Украина не одержит верх, только укрепит позицию Путина", — написала журналистка.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.