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"Никогда не случится". На Западе сообщили Украине плохие новости о России - РИА Новости, 22.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 22.01.2025 (обновлено: 15:03 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/unherd-1994949923.html
"Никогда не случится". На Западе сообщили Украине плохие новости о России
"Никогда не случится". На Западе сообщили Украине плохие новости о России - РИА Новости, 22.01.2025
"Никогда не случится". На Западе сообщили Украине плохие новости о России
Идея откладывания переговоров с Россией до получения Украиной превосходства, популярная в Киеве, нежизнеспособна, пишет журналистка Бетани Эллиотт для Unherd. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:28:00+03:00
2025-01-22T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Идея откладывания переговоров с Россией до получения Украиной превосходства, популярная в Киеве, нежизнеспособна, пишет журналистка Бетани Эллиотт для Unherd."Сейчас украинские официальные лица настаивают на том, что мирные дискуссии следует отложить до тех пор, пока их страна не получит тактическое превосходство в конфликте. Однако есть проблема в затягивании переговоров до тех пор, пока Киев не получит превосходство, а именно то, что этого может просто никогда не произойти", — говорится в материале.Отмечается, что в контексте продвижения российской армии и неопределенности по продолжению поддержки Киева при новом президенте США Дональде Трампе Россия лишь продолжит улучшать свое положение, поэтому Украине необходимо поторопиться с началом переговоров."Откладывание переговоров до тех пор, пока Украина не одержит верх, только укрепит позицию Путина", — написала журналистка.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса.В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994880540.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Никогда не случится". На Западе сообщили Украине плохие новости о России

Unherd: Украина не сможет получить тактическое превосходство над Россией

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг России и флаг Украины
Флаг России и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг России и флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Идея откладывания переговоров с Россией до получения Украиной превосходства, популярная в Киеве, нежизнеспособна, пишет журналистка Бетани Эллиотт для Unherd.
"Сейчас украинские официальные лица настаивают на том, что мирные дискуссии следует отложить до тех пор, пока их страна не получит тактическое превосходство в конфликте. Однако есть проблема в затягивании переговоров до тех пор, пока Киев не получит превосходство, а именно то, что этого может просто никогда не произойти", — говорится в материале.
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Отмечается, что в контексте продвижения российской армии и неопределенности по продолжению поддержки Киева при новом президенте США Дональде Трампе Россия лишь продолжит улучшать свое положение, поэтому Украине необходимо поторопиться с началом переговоров.
"Откладывание переговоров до тех пор, пока Украина не одержит верх, только укрепит позицию Путина", — написала журналистка.
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В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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