На Украине повторно задержали бывшего командующего ВСУ
Генерала ВСУ Галушкина повторно задержали в Киеве после выхода из СИЗО под залог
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков", бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина, проходящего по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области Юрия Галушкина повторно задержали после выхода из СИЗО по новому обвинению, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины.
В понедельник ГБР Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Позже им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на адвоката Михаила Величко в среду сообщил, что за Юрия Галушкина был внесен залог в размере 120 тысяч долларов.
«
"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ обнаружили новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине и задержали экс-командующего оперативно-тактического управления "Харьков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, экс-командующий не верно оценил обстановку на участке ответственности и своими действиями способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами.
"Бывший командующий задержан. Ему будет объявлено о подозрении по статье "содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ применять оружие", - добавили в ГБР.
Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.