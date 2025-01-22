https://ria.ru/20250122/ukraina-1995044272.html

На Украине повторно задержали бывшего командующего ВСУ

На Украине повторно задержали бывшего командующего ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025

На Украине повторно задержали бывшего командующего ВСУ

Бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков", бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина, проходящего по делу о ненадлежащей обороне Харьковской... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T21:27:00+03:00

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2025-01-22T21:27:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков", бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина, проходящего по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области Юрия Галушкина повторно задержали после выхода из СИЗО по новому обвинению, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. В понедельник ГБР Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Позже им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на адвоката Михаила Величко в среду сообщил, что за Юрия Галушкина был внесен залог в размере 120 тысяч долларов. "Работники ГБР во взаимодействии с СБУ обнаружили новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине и задержали экс-командующего оперативно-тактического управления "Харьков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, экс-командующий не верно оценил обстановку на участке ответственности и своими действиями способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами. "Бывший командующий задержан. Ему будет объявлено о подозрении по статье "содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ применять оружие", - добавили в ГБР. Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994638768.html

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994875433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины