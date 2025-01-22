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На Украине повторно задержали бывшего командующего ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
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21:27 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/ukraina-1995044272.html
На Украине повторно задержали бывшего командующего ВСУ
На Украине повторно задержали бывшего командующего ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
На Украине повторно задержали бывшего командующего ВСУ
Бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков", бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина, проходящего по делу о ненадлежащей обороне Харьковской... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T21:27:00+03:00
2025-01-22T21:27:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков", бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина, проходящего по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области Юрия Галушкина повторно задержали после выхода из СИЗО по новому обвинению, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. В понедельник ГБР Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Позже им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на адвоката Михаила Величко в среду сообщил, что за Юрия Галушкина был внесен залог в размере 120 тысяч долларов. "Работники ГБР во взаимодействии с СБУ обнаружили новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине и задержали экс-командующего оперативно-тактического управления "Харьков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, экс-командующий не верно оценил обстановку на участке ответственности и своими действиями способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами. "Бывший командующий задержан. Ему будет объявлено о подозрении по статье "содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ применять оружие", - добавили в ГБР. Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине повторно задержали бывшего командующего ВСУ

Генерала ВСУ Галушкина повторно задержали в Киеве после выхода из СИЗО под залог

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков", бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина, проходящего по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области Юрия Галушкина повторно задержали после выхода из СИЗО по новому обвинению, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины.
В понедельник ГБР Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Позже им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на адвоката Михаила Величко в среду сообщил, что за Юрия Галушкина был внесен залог в размере 120 тысяч долларов.
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20 января, 15:58
«
"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ обнаружили новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине и задержали экс-командующего оперативно-тактического управления "Харьков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, экс-командующий не верно оценил обстановку на участке ответственности и своими действиями способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами.
"Бывший командующий задержан. Ему будет объявлено о подозрении по статье "содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ применять оружие", - добавили в ГБР.
Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.
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