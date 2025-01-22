https://ria.ru/20250122/ukraina-1995043901.html

На Украине арестовали бывшего чиновника Минобороны

На Украине арестовали бывшего чиновника Минобороны - РИА Новости, 22.01.2025

На Украине арестовали бывшего чиновника Минобороны

Суд на Украине арестовал до 14 марта бывшего чиновника минобороны Украины Александра Лиева, обвиняемого в поставках ВСУ бракованных пулеметов. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T21:21:00+03:00

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2025-01-22T21:21:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Суд на Украине арестовал до 14 марта бывшего чиновника минобороны Украины Александра Лиева, обвиняемого в поставках ВСУ бракованных пулеметов. Офис генерального прокурора Украины 14 января сообщил о задержании бывшего руководителя одного из департаментов министерства обороны страны по подозрению в присвоении денежных средств и поставках бракованных пулеметов ДШК для украинской армии. "Экс-чиновника минобороны Лиева отправили под стражу до 14 марта с возможностью внести залог в более чем 9 миллионов гривен (214,2 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, александр лиев, вооруженные силы украины