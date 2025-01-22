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На Украине арестовали бывшего чиновника Минобороны
На Украине арестовали бывшего чиновника Минобороны - РИА Новости, 22.01.2025
На Украине арестовали бывшего чиновника Минобороны
Суд на Украине арестовал до 14 марта бывшего чиновника минобороны Украины Александра Лиева, обвиняемого в поставках ВСУ бракованных пулеметов. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T21:21:00+03:00
2025-01-22T21:21:00+03:00
2025-01-22T21:21:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Суд на Украине арестовал до 14 марта бывшего чиновника минобороны Украины Александра Лиева, обвиняемого в поставках ВСУ бракованных пулеметов. Офис генерального прокурора Украины 14 января сообщил о задержании бывшего руководителя одного из департаментов министерства обороны страны по подозрению в присвоении денежных средств и поставках бракованных пулеметов ДШК для украинской армии. "Экс-чиновника минобороны Лиева отправили под стражу до 14 марта с возможностью внести залог в более чем 9 миллионов гривен (214,2 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александр лиев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Лиев, Вооруженные силы Украины
На Украине арестовали бывшего чиновника Минобороны
Экс-чиновник Минобороны Украины Лиев арестован по делу о бракованных пулеметах