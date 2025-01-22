Рейтинг@Mail.ru
На Украине арестовали бывшего чиновника Минобороны - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/ukraina-1995043901.html
На Украине арестовали бывшего чиновника Минобороны
На Украине арестовали бывшего чиновника Минобороны - РИА Новости, 22.01.2025
На Украине арестовали бывшего чиновника Минобороны
Суд на Украине арестовал до 14 марта бывшего чиновника минобороны Украины Александра Лиева, обвиняемого в поставках ВСУ бракованных пулеметов. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T21:21:00+03:00
2025-01-22T21:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр лиев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137193/98/1371939890_0:0:2479:1394_1920x0_80_0_0_5290fc1b72d9af2b5117aab61f4ae991.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Суд на Украине арестовал до 14 марта бывшего чиновника минобороны Украины Александра Лиева, обвиняемого в поставках ВСУ бракованных пулеметов. Офис генерального прокурора Украины 14 января сообщил о задержании бывшего руководителя одного из департаментов министерства обороны страны по подозрению в присвоении денежных средств и поставках бракованных пулеметов ДШК для украинской армии. "Экс-чиновника минобороны Лиева отправили под стражу до 14 марта с возможностью внести залог в более чем 9 миллионов гривен (214,2 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
https://ria.ru/20241230/brigadir-1992101884.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137193/98/1371939890_0:0:2479:1860_1920x0_80_0_0_097a74be71435eb0fc403c2fce322b0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, александр лиев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Лиев, Вооруженные силы Украины
На Украине арестовали бывшего чиновника Минобороны

Экс-чиновник Минобороны Украины Лиев арестован по делу о бракованных пулеметах

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкСотрудники Управления специальных операций НАБУ
Сотрудники Управления специальных операций НАБУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в медиабанк
Сотрудники Управления специальных операций НАБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Суд на Украине арестовал до 14 марта бывшего чиновника минобороны Украины Александра Лиева, обвиняемого в поставках ВСУ бракованных пулеметов.
Офис генерального прокурора Украины 14 января сообщил о задержании бывшего руководителя одного из департаментов министерства обороны страны по подозрению в присвоении денежных средств и поставках бракованных пулеметов ДШК для украинской армии.
«
"Экс-чиновника минобороны Лиева отправили под стражу до 14 марта с возможностью внести залог в более чем 9 миллионов гривен (214,2 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Задержание командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
На Украине арестовали бригадира ВСУ, который издевался над солдатами
30 декабря 2024, 19:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ЛиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала