В Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ
В Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ Горбенко из-за провала обороны
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко, задержанного по делу о провале обороны в Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
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"Печерский райсуд Киева избрал генерал-лейтенанту Артуру Горбенко меру пресечения: два месяца под стражей с залогом в 25 миллионов гривен (595 тысяч долларов. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
В понедельник Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявляло о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Накануне украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Сегодня взяли под стражу бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина.
Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады Сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.
В мае российские войска начали наступление на Харьковском направлении и освободили несколько населенных пунктов. Наиболее ожесточенные бои развернулись в районе Волчанска и Липцев. Как отмечал в начале декабря глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, ситуация на этом участке фронта находится в фазе планомерного уничтожения противника посредством авиации и артиллерии.