https://ria.ru/20250122/ukraina-1995036879.html

В Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ

В Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025

В Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко, задержанного по делу о провале обороны в Харьковской области,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T19:33:00+03:00

2025-01-22T19:33:00+03:00

2025-01-22T20:07:00+03:00

в мире

харьковская область

украина

киев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко, задержанного по делу о провале обороны в Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Печерский райсуд Киева избрал генерал-лейтенанту Артуру Горбенко меру пресечения: два месяца под стражей с залогом в 25 миллионов гривен (595 тысяч долларов. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.В понедельник Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявляло о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Накануне украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Сегодня взяли под стражу бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина. Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады Сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.В мае российские войска начали наступление на Харьковском направлении и освободили несколько населенных пунктов. Наиболее ожесточенные бои развернулись в районе Волчанска и Липцев. Как отмечал в начале декабря глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, ситуация на этом участке фронта находится в фазе планомерного уничтожения противника посредством авиации и артиллерии.

https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html

https://ria.ru/20250122/kiev-1994922484.html

харьковская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, украина, киев, вооруженные силы украины