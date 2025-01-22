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В Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:33 22.01.2025 (обновлено: 20:07 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/ukraina-1995036879.html
В Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ
В Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
В Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко, задержанного по делу о провале обороны в Харьковской области,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T19:33:00+03:00
2025-01-22T20:07:00+03:00
в мире
харьковская область
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киев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко, задержанного по делу о провале обороны в Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. &quot;Печерский райсуд Киева избрал генерал-лейтенанту Артуру Горбенко меру пресечения: два месяца под стражей с залогом в 25 миллионов гривен (595 тысяч долларов. — Прим. ред.)&quot;, — говорится в сообщении.В понедельник Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявляло о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Накануне украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Сегодня взяли под стражу бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина. Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады Сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.В мае российские войска начали наступление на Харьковском направлении и освободили несколько населенных пунктов. Наиболее ожесточенные бои развернулись в районе Волчанска и Липцев. Как отмечал в начале декабря глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, ситуация на этом участке фронта находится в фазе планомерного уничтожения противника посредством авиации и артиллерии.
https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html
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в мире, харьковская область, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ

В Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ Горбенко из-за провала обороны

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко, задержанного по делу о провале обороны в Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
«

"Печерский райсуд Киева избрал генерал-лейтенанту Артуру Горбенко меру пресечения: два месяца под стражей с залогом в 25 миллионов гривен (595 тысяч долларов. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

В понедельник Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявляло о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Накануне украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Сегодня взяли под стражу бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина.
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В мае российские войска начали наступление на Харьковском направлении и освободили несколько населенных пунктов. Наиболее ожесточенные бои развернулись в районе Волчанска и Липцев. Как отмечал в начале декабря глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, ситуация на этом участке фронта находится в фазе планомерного уничтожения противника посредством авиации и артиллерии.
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