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Пленный рассказал, как военные ВСУ погибали из-за отсутствия подготовки - РИА Новости, 22.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:54 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/ukraina-1994926944.html
Пленный рассказал, как военные ВСУ погибали из-за отсутствия подготовки
Пленный рассказал, как военные ВСУ погибали из-за отсутствия подготовки - РИА Новости, 22.01.2025
Пленный рассказал, как военные ВСУ погибали из-за отсутствия подготовки
Большинство украинских военнослужащих не собирались воевать и были мобилизованы насильно, вкупе с недостаточной подготовкой это приводит к большим потерям на... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:54:00+03:00
2025-01-22T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Большинство украинских военнослужащих не собирались воевать и были мобилизованы насильно, вкупе с недостаточной подготовкой это приводит к большим потерям на поле боя, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Евгений Гнибеда, сообщили в Минобороны РФ."Нас сразу отправляли на войну, но воевать никто не хотел. Все мобилизованные", - сказал он."Потери в нашем подразделении большие, потому что не прошли хорошей подготовки и многие при попадании в бой сразу или ранены, или убиты", - добавил пленный. По его словам, руководство подразделения не рассказало о реальном положении дел на передовой. "По приказу меня отправили в лес, на точку, ожидать. Я пришел и оказался в плену", - отметил Гнибеда.
https://ria.ru/20250121/plennyy-1994746699.html
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, как военные ВСУ погибали из-за отсутствия подготовки

Пленный Гнибеда: не прошли подготовку, многие были сразу ранены или убиты

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Большинство украинских военнослужащих не собирались воевать и были мобилизованы насильно, вкупе с недостаточной подготовкой это приводит к большим потерям на поле боя, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Евгений Гнибеда, сообщили в Минобороны РФ.
"Нас сразу отправляли на войну, но воевать никто не хотел. Все мобилизованные", - сказал он.
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"Потери в нашем подразделении большие, потому что не прошли хорошей подготовки и многие при попадании в бой сразу или ранены, или убиты", - добавил пленный.
По его словам, руководство подразделения не рассказало о реальном положении дел на передовой.
"По приказу меня отправили в лес, на точку, ожидать. Я пришел и оказался в плену", - отметил Гнибеда.
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