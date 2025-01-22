https://ria.ru/20250122/ukraina-1994926944.html
Пленный рассказал, как военные ВСУ погибали из-за отсутствия подготовки
Пленный рассказал, как военные ВСУ погибали из-за отсутствия подготовки - РИА Новости, 22.01.2025
Пленный рассказал, как военные ВСУ погибали из-за отсутствия подготовки
Большинство украинских военнослужащих не собирались воевать и были мобилизованы насильно, вкупе с недостаточной подготовкой это приводит к большим потерям на... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:54:00+03:00
2025-01-22T09:54:00+03:00
2025-01-22T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Большинство украинских военнослужащих не собирались воевать и были мобилизованы насильно, вкупе с недостаточной подготовкой это приводит к большим потерям на поле боя, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Евгений Гнибеда, сообщили в Минобороны РФ."Нас сразу отправляли на войну, но воевать никто не хотел. Все мобилизованные", - сказал он."Потери в нашем подразделении большие, потому что не прошли хорошей подготовки и многие при попадании в бой сразу или ранены, или убиты", - добавил пленный. По его словам, руководство подразделения не рассказало о реальном положении дел на передовой. "По приказу меня отправили в лес, на точку, ожидать. Я пришел и оказался в плену", - отметил Гнибеда.
https://ria.ru/20250121/plennyy-1994746699.html
https://ria.ru/20250122/ukraina-1994909988.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, как военные ВСУ погибали из-за отсутствия подготовки
Пленный Гнибеда: не прошли подготовку, многие были сразу ранены или убиты
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Большинство украинских военнослужащих не собирались воевать и были мобилизованы насильно, вкупе с недостаточной подготовкой это приводит к большим потерям на поле боя, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Евгений Гнибеда, сообщили в Минобороны РФ.
"Нас сразу отправляли на войну, но воевать никто не хотел. Все мобилизованные", - сказал он.
"Потери в нашем подразделении большие, потому что не прошли хорошей подготовки и многие при попадании в бой сразу или ранены, или убиты", - добавил пленный.
По его словам, руководство подразделения не рассказало о реальном положении дел на передовой.
"По приказу меня отправили в лес, на точку, ожидать. Я пришел и оказался в плену", - отметил Гнибеда.