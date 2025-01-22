https://ria.ru/20250122/ukraina-1994926944.html

Пленный рассказал, как военные ВСУ погибали из-за отсутствия подготовки

Пленный рассказал, как военные ВСУ погибали из-за отсутствия подготовки - РИА Новости, 22.01.2025

Пленный рассказал, как военные ВСУ погибали из-за отсутствия подготовки

Большинство украинских военнослужащих не собирались воевать и были мобилизованы насильно, вкупе с недостаточной подготовкой это приводит к большим потерям на... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:54:00+03:00

2025-01-22T09:54:00+03:00

2025-01-22T09:54:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Большинство украинских военнослужащих не собирались воевать и были мобилизованы насильно, вкупе с недостаточной подготовкой это приводит к большим потерям на поле боя, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Евгений Гнибеда, сообщили в Минобороны РФ."Нас сразу отправляли на войну, но воевать никто не хотел. Все мобилизованные", - сказал он."Потери в нашем подразделении большие, потому что не прошли хорошей подготовки и многие при попадании в бой сразу или ранены, или убиты", - добавил пленный. По его словам, руководство подразделения не рассказало о реальном положении дел на передовой. "По приказу меня отправили в лес, на точку, ожидать. Я пришел и оказался в плену", - отметил Гнибеда.

https://ria.ru/20250121/plennyy-1994746699.html

https://ria.ru/20250122/ukraina-1994909988.html

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вооруженные силы украины, в мире