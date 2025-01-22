https://ria.ru/20250122/ukraina-1994924504.html

Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины

Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины - РИА Новости, 22.01.2025

Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины

Воздушная тревога объявлена в среду в Киевской области и некоторых регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:26:00+03:00

2025-01-22T09:26:00+03:00

2025-01-22T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киевской области и некоторых регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, тревога в Киеве и Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях прозвучала практически одновременно - в 9.21 мск. Кроме того: тревога охватила подконтрольную ВСУ часть Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250122/vzryvy-1994902246.html

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киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, в мире