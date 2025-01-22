Эксперт: у России и США разные подходы к прекращению конфликта на Украине
Политолог Джаралла: у России и США разные подходы к урегулированию на Украине
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. У России и США разные подходы к прекращению конфликта на Украине, но начало диалога между РФ и Штатами необходимо, выразил мнение в беседе с РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью украинского урегулирования должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с российским президентом Владимиром Путиным может произойти уже "очень скоро".
"Россия заинтересована в установлении прочного мира и в окончательном устранении угроз, которые могут исходить с территории Украины, а для США сейчас главное остановить военные действия и добиться перемирия, которое, по их мнению, крайне необходимо всем, а уже все остальное потом. Но это по факту станет фактически заморозкой конфликта, что Россию конечно уже не устраивает", - сказал Джаралла.
При этом, по его словам, несмотря на отличие в подходах прекращения украинского конфликта, диалог между Россией и США крайне необходим.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.