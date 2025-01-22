https://ria.ru/20250122/ukraina-1994909988.html
Пленный рассказал, как украинские пограничники расстреляли мужчину
Пленный рассказал, как украинские пограничники расстреляли мужчину - РИА Новости, 22.01.2025
Пленный рассказал, как украинские пограничники расстреляли мужчину
Украинские пограничники расстреляли мужчину, давшего им взятку, чтобы сбежать из страны, рассказал РИА Новости пленный солдат ВСУ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T05:55:00+03:00
2025-01-22T05:55:00+03:00
2025-01-22T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинские пограничники расстреляли мужчину, давшего им взятку, чтобы сбежать из страны, рассказал РИА Новости пленный солдат ВСУ."Был один случай, если я не ошибаюсь, пограничникам заплатили, чтобы перейти границу. Они их (желавших покинуть Украину. — Прим. ред.) немного пропустили, одного застрелили, другого — наручники сзади и сразу тоже сюда (в зону СВО. — Прим. ред.)", — заявил собеседник агентства.Пленный предположил, что многие украинцы сбежали из страны, "когда была возможность".В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители ТЦК, нередко избивая мужчин мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.На Украине с 24 февраля 2022 года начал действовать режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250119/plennyy-1994436766.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские пограничники расстреляли мужчину, заплатившего им, чтобы сбежать из страны
Украинские пограничники получили взятку от мужчины, желавшего сбежать из страны, и пообещали пропустить его через границу, но вместо этого расстреляли, рассказал РИА Новости пленный боец ВСУ
2025-01-22T05:55
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как украинские пограничники расстреляли мужчину
Украинские пограничники убили мужчину, заплатившего им, чтобы сбежать из страны