https://ria.ru/20250122/ukraina-1994909988.html

Пленный рассказал, как украинские пограничники расстреляли мужчину

Пленный рассказал, как украинские пограничники расстреляли мужчину - РИА Новости, 22.01.2025

Пленный рассказал, как украинские пограничники расстреляли мужчину

Украинские пограничники расстреляли мужчину, давшего им взятку, чтобы сбежать из страны, рассказал РИА Новости пленный солдат ВСУ. РИА Новости, 22.01.2025

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2025-01-22T05:55:00+03:00

2025-01-22T10:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинские пограничники расстреляли мужчину, давшего им взятку, чтобы сбежать из страны, рассказал РИА Новости пленный солдат ВСУ."Был один случай, если я не ошибаюсь, пограничникам заплатили, чтобы перейти границу. Они их (желавших покинуть Украину. — Прим. ред.) немного пропустили, одного застрелили, другого — наручники сзади и сразу тоже сюда (в зону СВО. — Прим. ред.)", — заявил собеседник агентства.Пленный предположил, что многие украинцы сбежали из страны, "когда была возможность".В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители ТЦК, нередко избивая мужчин мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.На Украине с 24 февраля 2022 года начал действовать режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250119/plennyy-1994436766.html

https://ria.ru/20250121/plennyy-1994746699.html

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Украинские пограничники расстреляли мужчину, заплатившего им, чтобы сбежать из страны Украинские пограничники получили взятку от мужчины, желавшего сбежать из страны, и пообещали пропустить его через границу, но вместо этого расстреляли, рассказал РИА Новости пленный боец ВСУ 2025-01-22T05:55 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины