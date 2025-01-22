https://ria.ru/20250122/ukraina-1994904948.html

Киев начал массовые репрессии в рядах ВСУ, заявил Рогов

Киев начал массовые репрессии в рядах ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 22.01.2025

Киев начал массовые репрессии в рядах ВСУ, заявил Рогов

Киевский режим начал массовые репрессии в отношении высокопоставленных командиров ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T03:22:00+03:00

2025-01-22T03:22:00+03:00

2025-01-22T14:35:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Киевский режим начал массовые репрессии в отношении высокопоставленных командиров ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."В рядах ВСУ начались массовые репрессии высокопоставленных командиров. Репрессии связаны с желанием киевского режима переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на плечи военных", — сказал Рогов.По его словам, аресты также санкционированы американской стороной, которая недовольна положением дел на фронте и продвижением российских войск. "За арестами стоит Государственное бюро расследований Украины, которое подконтрольно американским структурам", — добавил Рогов. Он уточнил, что к настоящему моменту уже задержаны экс-командующий оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 155-й механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская" полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 125-й бригады львовской территориальной обороны генерал-лейтенант Артур Горбенко, а в оккупированном ВСУ городе Запорожье арестованы бывший командующий одной из бригад территориальной обороны ВСУ и его жена."Еще масса людей менее публичных задержаны и арестованы на данный момент", — сказал Рогов. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, киев