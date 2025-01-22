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Киев начал массовые репрессии в рядах ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 22.01.2025
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03:22 22.01.2025 (обновлено: 14:35 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/ukraina-1994904948.html
Киев начал массовые репрессии в рядах ВСУ, заявил Рогов
Киев начал массовые репрессии в рядах ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 22.01.2025
Киев начал массовые репрессии в рядах ВСУ, заявил Рогов
Киевский режим начал массовые репрессии в отношении высокопоставленных командиров ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T03:22:00+03:00
2025-01-22T14:35:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Киевский режим начал массовые репрессии в отношении высокопоставленных командиров ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."В рядах ВСУ начались массовые репрессии высокопоставленных командиров. Репрессии связаны с желанием киевского режима переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на плечи военных", — сказал Рогов.По его словам, аресты также санкционированы американской стороной, которая недовольна положением дел на фронте и продвижением российских войск. "За арестами стоит Государственное бюро расследований Украины, которое подконтрольно американским структурам", — добавил Рогов. Он уточнил, что к настоящему моменту уже задержаны экс-командующий оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 155-й механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская" полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 125-й бригады львовской территориальной обороны генерал-лейтенант Артур Горбенко, а в оккупированном ВСУ городе Запорожье арестованы бывший командующий одной из бригад территориальной обороны ВСУ и его жена."Еще масса людей менее публичных задержаны и арестованы на данный момент", — сказал Рогов. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, киев
В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Киев
Киев начал массовые репрессии в рядах ВСУ, заявил Рогов

Рогов: киевский режим начал массовые репрессии в отношении командиров ВСУ

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Киевский режим начал массовые репрессии в отношении высокопоставленных командиров ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В рядах ВСУ начались массовые репрессии высокопоставленных командиров. Репрессии связаны с желанием киевского режима переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на плечи военных", — сказал Рогов.
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По его словам, аресты также санкционированы американской стороной, которая недовольна положением дел на фронте и продвижением российских войск.
"За арестами стоит Государственное бюро расследований Украины, которое подконтрольно американским структурам", — добавил Рогов.
Он уточнил, что к настоящему моменту уже задержаны экс-командующий оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 155-й механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская" полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 125-й бригады львовской территориальной обороны генерал-лейтенант Артур Горбенко, а в оккупированном ВСУ городе Запорожье арестованы бывший командующий одной из бригад территориальной обороны ВСУ и его жена.
"Еще масса людей менее публичных задержаны и арестованы на данный момент", — сказал Рогов.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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