https://ria.ru/20250122/ukraina-1994900202.html

Опрос: партия Залужного победила бы на выборах в Раду

Опрос: партия Залужного победила бы на выборах в Раду - РИА Новости, 22.01.2025

Опрос: партия Залужного победила бы на выборах в Раду

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, партия экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного одержала бы... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T01:16:00+03:00

2025-01-22T01:16:00+03:00

2025-01-22T01:16:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, партия экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного одержала бы победу с поддержкой 39,1% избирателей, следует из декабрьского опроса украинской компании Socis. "Почти 40% (по графику в статье - 39,1% - ред.) опрошенных отдали бы свой голос за блок бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, если бы в ближайшее время провели выборы в Верховную раду. На второй ступеньке оказался блок... Владимира Зеленского (20,3%)", - приводит данные опроса украинское издание NV. Ниже в рейтинге идут позиции блоков бывшего президента Украины Петра Порошенко (6,9%) и внефракционного народного депутата Дмитрия Разумкова (5,7%). Из опроса также следует, что пятипроцентный барьер не преодолели бы блоки лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, волонтера и политического деятеля Сергея Притулы, мэра Киева Виталия Кличко, а также основателя и первого командира полка "Азов"* Андрея Билецкого**. Опрос проводился 5-11 декабря 2024 года методом CATI с использованием планшетов. Всего было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет на подконтрольных Киеву территориях. Украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники 8 января писало, что Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру. В декабре 2024 года украинское издание "Страна" также со ссылкой на источники сообщало, что офис Зеленского пытается уговорить Залужногов случае проведения выборов не баллотироваться или идти во главе списка партии Зеленского "Слуга народа". Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".* Террористическая организация, запрещенная в России.** Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994680073.html

https://ria.ru/20250114/infobrics-1993598281.html

https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993454059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, петр порошенко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, партия "батькивщина"