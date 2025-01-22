В Одесской области задержали четыре микроавтобуса с уклонистами
На Украине задержали 4 микроавтобуса с уклонистами, которых хотели вывезти в ПМР
© Фото : СБУЗадержание участников группы, переправлявшей уклонистов за границу, сотрудниками СБУ
© Фото : СБУ
Задержание участников группы, переправлявшей уклонистов за границу, сотрудниками СБУ
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Одесской области Украины сотрудники СБУ задержали четыре микроавтобуса, на которых пытались вывезти в Приднестровье 47 уклонистов, говорится в сообщении спецслужбы.
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"В Одесской области правоохранители остановили вблизи границы четыре микроавтобуса, в которых местные дельцы пытались скрытно вывезти в непризнанное Приднестровье 47 уклонистов. В сопровождении "кортежа" с военнообязанными ехал автомобиль, в котором находились организаторы этой схемы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, в состав группы, переправлявшей уклонистов за границу, входило девять человек. Все они задержаны.
По информации СБУ, всего в рамках комплексных мероприятий ликвидировано шесть схем уклонения от мобилизации, задержаны 19 человек, причастных к их организации.
Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля 2024 года заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.
В стране с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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