https://ria.ru/20250122/uklonisty-1995025142.html

В Одесской области задержали четыре микроавтобуса с уклонистами

В Одесской области задержали четыре микроавтобуса с уклонистами - РИА Новости, 22.01.2025

В Одесской области задержали четыре микроавтобуса с уклонистами

В Одесской области Украины сотрудники СБУ задержали четыре микроавтобуса, на которых пытались вывезти в Приднестровье 47 уклонистов, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T18:05:00+03:00

2025-01-22T18:05:00+03:00

2025-01-22T18:14:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Одесской области Украины сотрудники СБУ задержали четыре микроавтобуса, на которых пытались вывезти в Приднестровье 47 уклонистов, говорится в сообщении спецслужбы. "В Одесской области правоохранители остановили вблизи границы четыре микроавтобуса, в которых местные дельцы пытались скрытно вывезти в непризнанное Приднестровье 47 уклонистов. В сопровождении "кортежа" с военнообязанными ехал автомобиль, в котором находились организаторы этой схемы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, в состав группы, переправлявшей уклонистов за границу, входило девять человек. Все они задержаны. По информации СБУ, всего в рамках комплексных мероприятий ликвидировано шесть схем уклонения от мобилизации, задержаны 19 человек, причастных к их организации. Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля 2024 года заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. В стране с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991490766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, служба безопасности украины