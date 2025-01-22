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В Одесской области задержали четыре микроавтобуса с уклонистами - РИА Новости, 22.01.2025
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18:05 22.01.2025 (обновлено: 18:14 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/uklonisty-1995025142.html
В Одесской области задержали четыре микроавтобуса с уклонистами
В Одесской области задержали четыре микроавтобуса с уклонистами - РИА Новости, 22.01.2025
В Одесской области задержали четыре микроавтобуса с уклонистами
В Одесской области Украины сотрудники СБУ задержали четыре микроавтобуса, на которых пытались вывезти в Приднестровье 47 уклонистов, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:05:00+03:00
2025-01-22T18:14:00+03:00
в мире
украина
одесская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Одесской области Украины сотрудники СБУ задержали четыре микроавтобуса, на которых пытались вывезти в Приднестровье 47 уклонистов, говорится в сообщении спецслужбы. "В Одесской области правоохранители остановили вблизи границы четыре микроавтобуса, в которых местные дельцы пытались скрытно вывезти в непризнанное Приднестровье 47 уклонистов. В сопровождении "кортежа" с военнообязанными ехал автомобиль, в котором находились организаторы этой схемы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, в состав группы, переправлявшей уклонистов за границу, входило девять человек. Все они задержаны. По информации СБУ, всего в рамках комплексных мероприятий ликвидировано шесть схем уклонения от мобилизации, задержаны 19 человек, причастных к их организации. Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля 2024 года заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. В стране с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html
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в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Украина, Одесская область, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
В Одесской области задержали четыре микроавтобуса с уклонистами

На Украине задержали 4 микроавтобуса с уклонистами, которых хотели вывезти в ПМР

© Фото : СБУЗадержание участников группы, переправлявшей уклонистов за границу, сотрудниками СБУ
Задержание участников группы, переправлявшей уклонистов за границу, сотрудниками СБУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : СБУ
Задержание участников группы, переправлявшей уклонистов за границу, сотрудниками СБУ
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Одесской области Украины сотрудники СБУ задержали четыре микроавтобуса, на которых пытались вывезти в Приднестровье 47 уклонистов, говорится в сообщении спецслужбы.
«
Одесской области правоохранители остановили вблизи границы четыре микроавтобуса, в которых местные дельцы пытались скрытно вывезти в непризнанное Приднестровье 47 уклонистов. В сопровождении "кортежа" с военнообязанными ехал автомобиль, в котором находились организаторы этой схемы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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По информации ведомства, в состав группы, переправлявшей уклонистов за границу, входило девять человек. Все они задержаны.
По информации СБУ, всего в рамках комплексных мероприятий ликвидировано шесть схем уклонения от мобилизации, задержаны 19 человек, причастных к их организации.
Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля 2024 года заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.
В стране с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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