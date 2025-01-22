https://ria.ru/20250122/udary-1994901923.html

Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Славянске и Сумской области

Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Славянске и Сумской области - РИА Новости, 22.01.2025

Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Славянске и Сумской области

По позициям ВСУ в Сумской области и Славянске в ДНР нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T02:02:00+03:00

2025-01-22T02:02:00+03:00

2025-01-22T09:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

славянск

донецкая народная республика

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. По позициям ВСУ в Сумской области и Славянске в ДНР нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Ромны, Сумская область <...>. Прилетело в посадку на западе города, в направлении "Агрохимтрейда". В посадке была техника и бандеровцы", — сказал собеседник агентства.В Славянске, по словам подпольщика, атака пришлась на район, где, вероятно, производили беспилотники."Славянск, прилет в район Славолия, там находятся промзона, склады, много работающих цехов, даже БПЛА делают <...>. Удар был с детонацией", — уточнил Лебедев.Кроме того, добавил он, четыре взрыва прозвучали в Николаеве, возможны попадания в районе Черноморского судостроительного завода и полигона украинской армии.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html

https://ria.ru/20250118/podpole-1994405525.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, славянск, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков