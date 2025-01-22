https://ria.ru/20250122/udary-1994901923.html
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Славянске и Сумской области
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Славянске и Сумской области - РИА Новости, 22.01.2025
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Славянске и Сумской области
По позициям ВСУ в Сумской области и Славянске в ДНР нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:02:00+03:00
2025-01-22T02:02:00+03:00
2025-01-22T09:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
славянск
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162792_0:20:1600:920_1920x0_80_0_0_074649807a950032388c69aed1651bb2.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. По позициям ВСУ в Сумской области и Славянске в ДНР нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Ромны, Сумская область <...>. Прилетело в посадку на западе города, в направлении "Агрохимтрейда". В посадке была техника и бандеровцы", — сказал собеседник агентства.В Славянске, по словам подпольщика, атака пришлась на район, где, вероятно, производили беспилотники."Славянск, прилет в район Славолия, там находятся промзона, склады, много работающих цехов, даже БПЛА делают <...>. Удар был с детонацией", — уточнил Лебедев.Кроме того, добавил он, четыре взрыва прозвучали в Николаеве, возможны попадания в районе Черноморского судостроительного завода и полигона украинской армии.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html
https://ria.ru/20250118/podpole-1994405525.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
славянск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162792_267:0:1600:1000_1920x0_80_0_0_73a194a407fed8950b58d2d1372ff007.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, славянск, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Славянск, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дмитрий Песков