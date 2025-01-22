Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Славянске и Сумской области - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 22.01.2025 (обновлено: 09:06 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/udary-1994901923.html
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Славянске и Сумской области
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Славянске и Сумской области - РИА Новости, 22.01.2025
Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Славянске и Сумской области
По позициям ВСУ в Сумской области и Славянске в ДНР нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:02:00+03:00
2025-01-22T09:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
славянск
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162792_0:20:1600:920_1920x0_80_0_0_074649807a950032388c69aed1651bb2.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. По позициям ВСУ в Сумской области и Славянске в ДНР нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Ромны, Сумская область &lt;...&gt;. Прилетело в посадку на западе города, в направлении "Агрохимтрейда". В посадке была техника и бандеровцы", — сказал собеседник агентства.В Славянске, по словам подпольщика, атака пришлась на район, где, вероятно, производили беспилотники."Славянск, прилет в район Славолия, там находятся промзона, склады, много работающих цехов, даже БПЛА делают &lt;...&gt;. Удар был с детонацией", — уточнил Лебедев.Кроме того, добавил он, четыре взрыва прозвучали в Николаеве, возможны попадания в районе Черноморского судостроительного завода и полигона украинской армии.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html
https://ria.ru/20250118/podpole-1994405525.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
славянск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162792_267:0:1600:1000_1920x0_80_0_0_73a194a407fed8950b58d2d1372ff007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, славянск, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Славянск, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дмитрий Песков

Подполье сообщило об ударах по позициям ВСУ в Славянске и Сумской области

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. По позициям ВСУ в Сумской области и Славянске в ДНР нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Ромны, Сумская область <...>. Прилетело в посадку на западе города, в направлении "Агрохимтрейда". В посадке была техника и бандеровцы", — сказал собеседник агентства.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
"У нас рухнет фронт". Что начала российская армия в зоне СВО
Вчера, 08:00
В Славянске, по словам подпольщика, атака пришлась на район, где, вероятно, производили беспилотники.
"Славянск, прилет в район Славолия, там находятся промзона, склады, много работающих цехов, даже БПЛА делают <...>. Удар был с детонацией", — уточнил Лебедев.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Подполье сообщило об ударе по базе иностранных наемников под Харьковом
18 января, 20:33
Кроме того, добавил он, четыре взрыва прозвучали в Николаеве, возможны попадания в районе Черноморского судостроительного завода и полигона украинской армии.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСлавянскДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасностьДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала