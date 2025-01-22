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В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 22.01.2025 (обновлено: 23:50 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/udar-1995052167.html
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Николаевской области
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 22.01.2025
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Николаевской области
По военному аэродрому у города Вознесенска Николаевской области Украины нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T23:40:00+03:00
2025-01-22T23:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаевская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. По военному аэродрому у города Вознесенска Николаевской области Украины нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. &quot;Вознесенск сообщает о прилете в военный аэродром&quot;, — сообщил собеседник агентства.По его словам, были сведения, что на аэродроме стоял по меньшей мере один самолет на момент удара, также туда пригнали тяжелую технику.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Николаевской области

В Николаевской области ударили по военному аэродрому у города Вознесенска

© РИА НовостиБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. По военному аэродрому у города Вознесенска Николаевской области Украины нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"Вознесенск сообщает о прилете в военный аэродром", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, были сведения, что на аэродроме стоял по меньшей мере один самолет на момент удара, также туда пригнали тяжелую технику.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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