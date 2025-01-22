https://ria.ru/20250122/uchenye-1994979868.html

В Китае создали беспилотник, способный летать и плавать под водой

В Китае создали беспилотник, способный летать и плавать под водой - РИА Новости, 22.01.2025

В Китае создали беспилотник, способный летать и плавать под водой

Китайские ученые разработали первый в мире беспилотник, который запускается с подводной лодки, и может как плавать под водой, так и летать, пишет издание South... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:31:00+03:00

2025-01-22T14:31:00+03:00

2025-01-22T14:31:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Китайские ученые разработали первый в мире беспилотник, который запускается с подводной лодки, и может как плавать под водой, так и летать, пишет издание South China Morning Post. "Благодаря уникальной конструкции складного крыла беспилотник может перемещаться между водной и воздушной средой несколько раз за полет, что значительно улучшает его возможности по маскировке и выживанию", - говорится в работе ученых, которую цитирует издание. Лопасти, которые использует аппарат для полета, складываются в воде за 5 секунд и плотно прилегают к фюзеляжу, что сильно снижает сопротивление воды, а специальные гребные винты обеспечивают движение под водой. Сообщается, что беспилотник, разработанный в Северо-западном политехническом университете (NWPU) совместно с Китайским центром аэродинамических исследований и разработок (CARDC), запускается с подводной лодки, а по завершении миссии возвращается на нее же. Из-за высокой маневренности в воздухе и возможности работать в воде беспилотник можно использовать для разведки и нанесения ударов. Издание пишет, что существующие оборонительные технологии не способны остановить такое оружие. Ранее издание South China Morning Post сообщило, что китайские ученые создали противорадиолокационный отражатель, при включении которого небольшие объекты на радаре будут выглядеть как внезапно появившееся в небе НЛО размером со стадион.

https://ria.ru/20240418/war-1940365426.html

https://ria.ru/20240516/nv-1946349425.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире