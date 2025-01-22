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Свердловское ГУФСИН опровергло данные о разрешении заводить котов в тюрьмах - РИА Новости, 22.01.2025
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15:03 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/tyurma-1994987257.html
Свердловское ГУФСИН опровергло данные о разрешении заводить котов в тюрьмах
Свердловское ГУФСИН опровергло данные о разрешении заводить котов в тюрьмах - РИА Новости, 22.01.2025
Свердловское ГУФСИН опровергло данные о разрешении заводить котов в тюрьмах
ГУФСИН Свердловской области опровергло информацию о том, что заключенным могут разрешить заводить котов в местных тюрьмах, а подобная инициатива якобы уже... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:03:00+03:00
2025-01-22T15:03:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. ГУФСИН Свердловской области опровергло информацию о том, что заключенным могут разрешить заводить котов в местных тюрьмах, а подобная инициатива якобы уже реализуется в одной из колоний в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в Telegram-канале Mash появилась публикация о том, что заключенным могут разрешить заводить котов в тюрьмах, так как животные развивают в людях доброту и эмпатию. Утверждалось, что питомцы уже живут в исправительных колониях Екатеринбурга и Омска с разрешения администрации и пока в качестве эксперимента. "Ничего такого нет, такой проект у нас не реализуется", – заявила представительница пресс-службы свердловского ГУФСИН.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, омск
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Омск
Свердловское ГУФСИН опровергло данные о разрешении заводить котов в тюрьмах

Свердловское ГУФСИН опровергло данные о разрешении заводить котов заключенным

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкЗаключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Заключенный в исправительной колонии. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. ГУФСИН Свердловской области опровергло информацию о том, что заключенным могут разрешить заводить котов в местных тюрьмах, а подобная инициатива якобы уже реализуется в одной из колоний в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась публикация о том, что заключенным могут разрешить заводить котов в тюрьмах, так как животные развивают в людях доброту и эмпатию. Утверждалось, что питомцы уже живут в исправительных колониях Екатеринбурга и Омска с разрешения администрации и пока в качестве эксперимента.
"Ничего такого нет, такой проект у нас не реализуется", – заявила представительница пресс-службы свердловского ГУФСИН.
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