https://ria.ru/20250122/tyurma-1994987257.html

Свердловское ГУФСИН опровергло данные о разрешении заводить котов в тюрьмах

Свердловское ГУФСИН опровергло данные о разрешении заводить котов в тюрьмах - РИА Новости, 22.01.2025

Свердловское ГУФСИН опровергло данные о разрешении заводить котов в тюрьмах

ГУФСИН Свердловской области опровергло информацию о том, что заключенным могут разрешить заводить котов в местных тюрьмах, а подобная инициатива якобы уже... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:03:00+03:00

2025-01-22T15:03:00+03:00

2025-01-22T15:03:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

омск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. ГУФСИН Свердловской области опровергло информацию о том, что заключенным могут разрешить заводить котов в местных тюрьмах, а подобная инициатива якобы уже реализуется в одной из колоний в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в Telegram-канале Mash появилась публикация о том, что заключенным могут разрешить заводить котов в тюрьмах, так как животные развивают в людях доброту и эмпатию. Утверждалось, что питомцы уже живут в исправительных колониях Екатеринбурга и Омска с разрешения администрации и пока в качестве эксперимента. "Ничего такого нет, такой проект у нас не реализуется", – заявила представительница пресс-службы свердловского ГУФСИН.

https://ria.ru/20240826/koloniya-1968456866.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, омск