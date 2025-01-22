https://ria.ru/20250122/tusk-1994981978.html

Премьер Польши прокомментировал призыв Трампа увеличить расходы на оборону

Премьер Польши прокомментировал призыв Трампа увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 22.01.2025

Премьер Польши прокомментировал призыв Трампа увеличить расходы на оборону

Призывы президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону и взять безопасность в свои руки Европа должна трактовать позитивно, заявил в Европейском... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:39:00+03:00

2025-01-22T14:39:00+03:00

2025-01-22T14:39:00+03:00

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ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. Призывы президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону и взять безопасность в свои руки Европа должна трактовать позитивно, заявил в Европейском парламенте премьер-министр Польши Дональд Туск. В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы и напомнил, что США потратили на помощь Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем остальные члены альянса. "Время комфорта прошло, мы все это знаем. Если сегодня президент США говорит о необходимости для Европы, для американских союзников, взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность, давайте отнесёмся к этому как к позитивному вызову... В Европе нас не должны раздражать такие указания", - сказал Туск. Он призвал европейцев быть креативными, к тому же необходимость увеличения затрат на оборону в Евросоюзе - временная мера. "Сегодня нам необходимо радикально увеличить расходы на оборону. В конце концов, это не навсегда, но если и есть время, когда мы должны начать тратить значительно больше денег как национальные государства, государства-члены НАТО, а также ЕС в целом, то это сегодня... Если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена. Это не наш выбор, я не милитарист", - отметил он.

https://ria.ru/20250120/polsha-1994687746.html

https://ria.ru/20250114/tramp-1993690448.html

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в мире, европа, сша, польша, дональд трамп, дональд туск, нато, евросоюз