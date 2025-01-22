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Россияне не пострадали при пожаре на курорте в Турции - РИА Новости, 22.01.2025
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10:49 22.01.2025 (обновлено: 13:41 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/turtsiya-1994936300.html
Россияне не пострадали при пожаре на курорте в Турции
Россияне не пострадали при пожаре на курорте в Турции - РИА Новости, 22.01.2025
Россияне не пострадали при пожаре на курорте в Турции
Российские граждане не пострадали при пожаре на горнолыжном курорт в Турции, где погибло 76 человек, сообщил департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:49:00+03:00
2025-01-22T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские граждане не пострадали при пожаре на горнолыжном курорт в Турции, где погибло 76 человек, сообщил департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России в своем Telegram-канале."Турция. В городе Карталкая (провинция Болу) – пожар в гостинице, 76 человек погибли, 51 травмирован. Объявлен национальный траур (22.01.25). По информации российских загранучреждений, росграждан среди пострадавших нет", - сообщил департамент.Огонь охватил здание в ночь на вторник. Пожарных лестниц у здания, облицованного деревом, не было, утверждал телеканал Ekol TV. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в рамках расследования пожара задержаны 9 человек, в том числе владелец гостиницы.
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турция, россия, в мире
Турция, Россия, В мире
Россияне не пострадали при пожаре на курорте в Турции

Россияне не пострадали при пожаре на курорте в Турции, где погибли 76 человек

© Getty Images / Anadolu/Musa Serdar TerziogluЗдание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара. 22 января 2025
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара. 22 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Musa Serdar Terzioglu
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара. 22 января 2025
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские граждане не пострадали при пожаре на горнолыжном курорт в Турции, где погибло 76 человек, сообщил департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России в своем Telegram-канале.
«
"Турция. В городе Карталкая (провинция Болу) – пожар в гостинице, 76 человек погибли, 51 травмирован. Объявлен национальный траур (22.01.25). По информации российских загранучреждений, росграждан среди пострадавших нет", - сообщил департамент.
Огонь охватил здание в ночь на вторник. Пожарных лестниц у здания, облицованного деревом, не было, утверждал телеканал Ekol TV. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в рамках расследования пожара задержаны 9 человек, в том числе владелец гостиницы.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
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