https://ria.ru/20250122/turoperatory-1994983850.html

АТОР прокомментировала сообщения о массовом заболевании туристов в Таиланде

АТОР прокомментировала сообщения о массовом заболевании туристов в Таиланде - РИА Новости, 22.01.2025

АТОР прокомментировала сообщения о массовом заболевании туристов в Таиланде

Российские туроператоры не подтверждают сообщения о массовых заболеваниях туристов в Таиланде: сигналов и жалоб на здоровье от туристов они не получали,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:51:00+03:00

2025-01-22T14:51:00+03:00

2025-01-22T15:18:00+03:00

туризм

таиланд

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские туроператоры не подтверждают сообщения о массовых заболеваниях туристов в Таиланде: сигналов и жалоб на здоровье от туристов они не получали, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее Telegram-канал Shot сообщил о массовых заболеваниях россиян на курортах Таиланда. В материале со ссылкой на российских туристов указывалось, что в настоящее время в отелях находится много больных. В среднем у них температура держится около недели. Симптомы стандартные: потеря голоса, першение в горле и сильный озноб. "Туроператоры не подтверждают сообщения о массовых заболеваниях туристов в Таиланде... Туркомпании-члены АТОР, ведущие таиландское направление, массовых сигналов и жалоб на здоровье от туристов не получали, как и принимающая сторона - таиландские туркомпании", - заявили в АТОР. В ассоциации подчеркнули, что все туристы российских туроператоров застрахованы в соответствии с законодательством. "Страховой полис обеспечивает возможность получения консультации врача и иной медицинской помощи на отдыхе за рубежом", - пояснили в АТОР. "По данным партнера АТОР, страховой компании "Евроинс", случаи обращения с гриппом и ОРВИ в Таиланде за последние несколько недель единичны, госпитализаций с таким диагнозом не было, а картина по обращениям с жалобами на здоровье не отличается от статистики в таком же периоде прошлого года", - добавили в ассоциации.

https://ria.ru/20250115/turpotok-1993810946.html

https://ria.ru/20241217/tailand-1989749641.html

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таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор)