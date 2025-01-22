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АТОР прокомментировала сообщения о массовом заболевании туристов в Таиланде - РИА Новости, 22.01.2025
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Туризм
 
14:51 22.01.2025 (обновлено: 15:18 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/turoperatory-1994983850.html
АТОР прокомментировала сообщения о массовом заболевании туристов в Таиланде
АТОР прокомментировала сообщения о массовом заболевании туристов в Таиланде - РИА Новости, 22.01.2025
АТОР прокомментировала сообщения о массовом заболевании туристов в Таиланде
Российские туроператоры не подтверждают сообщения о массовых заболеваниях туристов в Таиланде: сигналов и жалоб на здоровье от туристов они не получали,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:51:00+03:00
2025-01-22T15:18:00+03:00
туризм
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские туроператоры не подтверждают сообщения о массовых заболеваниях туристов в Таиланде: сигналов и жалоб на здоровье от туристов они не получали, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее Telegram-канал Shot сообщил о массовых заболеваниях россиян на курортах Таиланда. В материале со ссылкой на российских туристов указывалось, что в настоящее время в отелях находится много больных. В среднем у них температура держится около недели. Симптомы стандартные: потеря голоса, першение в горле и сильный озноб. "Туроператоры не подтверждают сообщения о массовых заболеваниях туристов в Таиланде... Туркомпании-члены АТОР, ведущие таиландское направление, массовых сигналов и жалоб на здоровье от туристов не получали, как и принимающая сторона - таиландские туркомпании", - заявили в АТОР. В ассоциации подчеркнули, что все туристы российских туроператоров застрахованы в соответствии с законодательством. "Страховой полис обеспечивает возможность получения консультации врача и иной медицинской помощи на отдыхе за рубежом", - пояснили в АТОР. "По данным партнера АТОР, страховой компании "Евроинс", случаи обращения с гриппом и ОРВИ в Таиланде за последние несколько недель единичны, госпитализаций с таким диагнозом не было, а картина по обращениям с жалобами на здоровье не отличается от статистики в таком же периоде прошлого года", - добавили в ассоциации.
https://ria.ru/20250115/turpotok-1993810946.html
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таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
АТОР прокомментировала сообщения о массовом заболевании туристов в Таиланде

АТОР: туроператоры не подтвердили сообщения о массовых заболеваниях в Таиланде

© Pixabay / nobutsaboutmeТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Pixabay / nobutsaboutme
Таиланд. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские туроператоры не подтверждают сообщения о массовых заболеваниях туристов в Таиланде: сигналов и жалоб на здоровье от туристов они не получали, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о массовых заболеваниях россиян на курортах Таиланда. В материале со ссылкой на российских туристов указывалось, что в настоящее время в отелях находится много больных. В среднем у них температура держится около недели. Симптомы стандартные: потеря голоса, першение в горле и сильный озноб.
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"Туроператоры не подтверждают сообщения о массовых заболеваниях туристов в Таиланде... Туркомпании-члены АТОР, ведущие таиландское направление, массовых сигналов и жалоб на здоровье от туристов не получали, как и принимающая сторона - таиландские туркомпании", - заявили в АТОР.
В ассоциации подчеркнули, что все туристы российских туроператоров застрахованы в соответствии с законодательством. "Страховой полис обеспечивает возможность получения консультации врача и иной медицинской помощи на отдыхе за рубежом", - пояснили в АТОР.
"По данным партнера АТОР, страховой компании "Евроинс", случаи обращения с гриппом и ОРВИ в Таиланде за последние несколько недель единичны, госпитализаций с таким диагнозом не было, а картина по обращениям с жалобами на здоровье не отличается от статистики в таком же периоде прошлого года", - добавили в ассоциации.
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