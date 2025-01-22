https://ria.ru/20250122/tseny-1995033796.html

В России за неделю подешевели огурцы и яйца

В России за неделю подешевели огурцы и яйца - РИА Новости, 22.01.2025

В России за неделю подешевели огурцы и яйца

Цены на огурцы в России за период с 14 по 20 января снизились на 1,2%, яйца куриные подешевели на 0,6%, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T19:04:00+03:00

2025-01-22T19:04:00+03:00

2025-01-22T19:04:00+03:00

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Цены на огурцы в России за период с 14 по 20 января снизились на 1,2%, яйца куриные подешевели на 0,6%, следует из материалов Росстата. За предыдущий отчетный период, с 1 по 13 января, огурцы подорожали на 8,6%, куриные яйца - на 2%. По данным ведомства, за неделю также подешевели консервы овощные - на 0,8%, мясные - на 0,3%, фруктово-ягодные - на 0,1%, цена на смеси сухие молочные для детского питания снизилась на 0,3%, на морковь - на 0,2%, сахар-песок и вермишель подешевели на 0,1%. Рост цен был отмечен на водку - на 0,8%, говядину, молоко ультрапастеризованное и маргарин - на 0,6% и молоко пастеризованное вместе с пшеном - на 0,5%. "За период с 14 по 20 января 2025 года цены выросли на рыбу мороженую, сыры твердые, полутвердые и мягкие, масло подсолнечное и соль поваренную на 0,4%, свинину, колбасы полукопченые, варено-копченые, масло сливочное, сметану и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, творог, муку и хлеб пшеничный, хлеб ржаной, печенье и чай черный - на 0,2%, баранину, мясо кур, колбасы вареные, сосиски, сардельки, макаронные изделия и рис - на 0,1%", - говорится в материалах Росстата. Кроме этого, отмечается повышение цен на плодоовощную продукцию на 0,5%. Так, яблоки подорожали на 1,9%, лук репчатый - на 1,5%, бананы - на 1,1%, капуста белокочанная - на 0,9%, картофель - на 0,7%, свеклу столовую - на 0,6% и помидоры - на 0,1%.

https://ria.ru/20250122/ikra-1994989264.html

https://ria.ru/20241211/produkty-1988600900.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)