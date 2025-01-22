https://ria.ru/20250122/trevoga-1995044457.html
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.01.2025
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T21:30:00+03:00
2025-01-22T21:30:00+03:00
2025-01-22T21:30:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 18.57 мск сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. Позже ее объявили в Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Полтавской и Кировоградской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кировоградская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кировоградская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу